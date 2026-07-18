Hulk ist einer der stärksten Helden im Marvel-Universum, doch 8 Charaktere sind noch mächtiger als der grüne Wüterich

Die Avengers gehören zu den wichtigsten Helden im Marvel-Universum, und der Hulk ist einer der mächtigsten Helden der Truppe. Aber dennoch gibt es einige Figuren, die sogar die Macht des grünen Kolosses übersteigen. MeinMMO zeigt euch 8 Charaktere, die mächtiger sind als der Hulk.

Schon im ersten Avengers-Film war der Hulk die Geheimwaffe der Helden, die Loki ziemlich verkloppen konnte. Das liegt auch daran, dass seine Kraft scheinbar unendlich zu sein scheint, solange er wütend genug ist. 10 seiner größten Niederlagen haben wir euch bereits vorgestellt.

MeinMMO zeigt euch aber 8 Marvel-Charaktere, die noch mächtiger oder stärker sind als der wütende Bruce Banner. Für diese Liste ignorieren wir spezielle Varianten und konzentrieren uns auf den klassischen Hulk, den man auch im MCU sehen kann – wir berücksichtigen also nicht so etwas wie den Breaker of Worlds oder den Immortal Hulk.

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The One Above All – Der Gott des Marvel-Universums

Erster Auftritt: 2004 im Comic Fantastic Four Nr. 511

Wenn es einen wahren Gott im Multiversum von Marvel gibt, dann ist es The One Above All. Wie der Name schon verrät, steht er einfach über allem. Hier braucht man auch gar keine konkreten Fähigkeiten aufzuzählen, denn er kann einfach alles. Er hat die Realität, wie sie in den Comics, Filmen und Spielen gezeigt wird, erschaffen.

Bei seinem ersten Auftritt in Fantastic Four Nr. 511 (2004) wurde er deshalb passenderweise auch wie der legendäre Zeichner Jack Kirby dargestellt, der zusammen mit Stan Lee unzählige Helden erschaffen hat. Als Werkzeug hat er gerne auch mal einen Bleistift, der die Realität verändern kann.

Interessanterweise hat er einen fiesen Counterpart, den One Below All, der statt des Erschaffens das Zerstören als oberste Devise hat. The One Below All nimmt dank Gammastrahlen Einfluss auf das Universum und ist somit auch mit dem Hulk verbunden.