Ein böses Wesen im Universum von Marvel ist so mächtig, dass wir es wohl nie im Kino sehen werden

Im Universum von Marvel gibt es viele Figuren, die stärker sind, als alles, was man sich vorstellen kann. Selbst Schurken wie Thanos wirken daneben wie einfache Menschen. Eines der stärksten Wesen im Multiversum lebt am untersten Punkt der Hölle und ist verantwortlich für den Hulk.

Um welches Wesen geht es? Im Marvel-Universum gibt es nicht nur Menschen, nordische Götter oder unzählige Aliens. Es gibt auch eine mystische Ebene und die Hölle. Die besteht aus mehreren Bereichen und im untersten existiert The One Below All.

Er ist der Counterpart zu The One Above All und eine monströse Entität, die alles im Universum vernichten möchte, weil er die bloße Existenz von Dingen hasst. Dabei hat er eine wichtige Verbindung zum Hulk.

Ein Wesen, das nur für Zerstörung existiert

Wie entstand The One Below All? The One Above All hat alles im Multiversum von Marvel erschaffen und auch seine eigene Existenz. Dabei ist seine Aufgabe das reine Erschaffen und das kommt aus seiner Liebe heraus. Doch auch ein anderes Wesen entstand, ohne von ihm erschaffen zu werden: Die Mother of Horrors.

Sie erschuf das mächtige Wesen Udru, um One Above All zu besiegen. Um sich gegen Udru zu wehren, verwandelte sich One Above All zu One Below All. Statt Dinge zu erschaffen, war die einzige Aufgabe von One Below All das Zerstören.

The One Below All hasst dabei alles, was existiert, und sein ultimatives Ziel ist die Zerstörung der gesamten Existenz, damit nichts mehr erschaffen werden kann. The One Below All hat im Kern auch keine Persönlichkeit, es ist eine Entität, die einfach nur zerstören will.

Damit er dem Multiversum keinen Schaden anrichten kann, existiert er im Below-Place, das nur durch grüne Türen betreten werden kann. Doch es kann trotzdem Einfluss auf das Universum nehmen, und zwar in Form von Gamma-Strahlung.

Der Hulk ist mit ihm verwoben

Was macht The One Below All mit der Gamma-Strahlung? One Below All kann sich durch extreme Gamma-Strahlung manifestieren. Dafür müssen aber die Grünen Türen geöffnet werden. Einer dieser Vorfälle passierte, als Bruce Banner eine Gamma-Bombe entwickelte, die aber explodierte.

Durch die Gamma-Explosion öffnete sich eine Grüne Tür und Bruce wurde mit Gamma-Strahlung infiziert und zum Hulk verwandelt. Durch diese Grünen Türen kann One Below All andere Wesen infizieren und sie zu seinen Avataren machen.

So versuchte er es auch mit dem Hulk und dem Leader, die beide durch Gamma-Strahlung erschaffen wurden. Eine der wichtigsten Aufgaben von den Avataren von One Below All ist es, den Hulk und seine Kraft zu nutzen, um alles Existierende zu zerstören.

Das schaffte The One Below All auch mit dem Erde-TRN781-Hulk (via Marvel Database). Er zerstörte die Seele von Bruce Banner und übernahm den Körper vom Hulk. Dadurch erschuf er den Breaker of Worlds, der es in 10 Milliarden Jahren geschafft hat, fast alles Leben zu zerstören.

Dabei ist nicht nur die Origin-Story wichtig, sondern auch die Parallelen zum Hulk. The One Below All ist nicht eine neue Entität, es ist ein Counterpart zu The One Above All. So wie der Hulk die zerstörerische Seite von Bruce Banner ist.

Wie kann man die Geschichte vom Hulk und One Below All lesen? Die meisten Inhalte für die Story findet man in der Immortal-Hulk-Reihe von Al Ewing. Die Reihe lief von 2018 bis 2021. Obwohl es nach Science-Fiction klingt, gibt es in der Story viele Horror-Elemente. Auch mit dem kommenden Filmschurken ist nicht zu spaßen: Der neue Schurke im kommenden Film von Marvel ist so stark, er könnte sogar Hulk und Thor ohne Probleme besiegen