Der neuste Film von Marvel zeigt die Geschichte der Frau, die in Marvel Rivals alle verrückt gemacht hat

Marvel hat einen Trailer zum neuen Film über die Fantastic Four veröffentlicht. Mit dabei ist auch eine Heldin, die Spieler von Marvel Rivals verrückt gemacht hat.

Wer ist diese Frau? Gemeint ist Sue Storm, auch bekannt als „The Invisible Woman“. Sie ist Mitglied der Fantastischen Vier – einer Gruppe von Superhelden, zu denen auch folgende gehören:

Reed Richards („Mister Fantastic“)

Ben Grimm („The Thing“)

Johnny Storm („The Human Torch“)

Mit The Fantastic Four: First Steps ziehen die vier Helden endlich auch ins Marvel Cinematic Universe, kurz MCU ein. Der Film soll am 25. Juli 2025 ins Kino kommen.

Den Trailer zum Film seht ihr hier:

Sue Storm machte eine unbeliebte Rolle in Shootern wieder sexy

Was hat es mit ihrem Auftritt in Marvel Rivals auf sich? Als Sue Storm dem spielbaren Cast des Helden-Shooters beigetreten ist, hat sie für ordentlich Wirbel gesorgt. Sie besetzt als Supporter eine in Shootern eher unbeliebte Rolle – trotzdem ist nun jede Lobby voller Leute, die die neue Heldin spielen wollen.

In First Steps wird Sue Storm übrigens von Vanessa Kirby gespielt. Reed Richards wird von Pedro Pascal verkörpert, der vor allem für seine Rollen als Oberyn in Game of Thrones und Joel in The Last of Us Bekanntheit erlangt hat.

Das wissen wir über die Handlung des Films: Die Fantastischen Vier genießen in New York hohes Ansehen und Reed und Sue erwarten ein Kind. Doch eine weibliche Silver Surfer (vermutlich Shalla-Bal) verkündet dem gesamten Planeten den Untergang – ein Umstand, an dem Richards nicht ganz unbeteiligt gewesen zu sein scheint.

Am Ende des Trailers gibt es dann noch einen kurzen Teaser: zwei gewaltige Paar Stiefel, die durch New York stapfen. Oder wie es darrenlatiker4356 in einem Kommentar unter dem Trailer auf YouTube so schön in Worte fasst: „Sieht so aus, als würde Galactus einen enthusiastischen Spaziergang durch New York machen.“

Was ist euer erster Eindruck vom Trailer? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. In den Comics tritt Mr. Fantastic übrigens nicht immer nur als strahlender Superheld auf: In einem anderen Universum ist er zwar immer noch einer der klügsten Menschen auf der Welt, aber ein gefährlicher Schurke.