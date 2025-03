Warum ist der Hulk in Marvel eigentlich grün?

Nach 4.000 Stunden in Rainbow Six habe ich mich auf Siege X gefreut, doch es fehlt die erhoffte große Änderung

Den roten Hulk kennt man spätestens durch Captain America: Brave New World. Dort ist er die Figur Thaddeus Ross, die im neuesten Teil von Harrison Ford gespielt wird . Zusätzlich dazu gab es noch einen orangen, blauen, gelben, silbernen, weißen, schwarzen und lilafarbenen Hulk (via Screen Rant ).

Wie wird Hulks Farbe im Universum erklärt? Bruce Banner verwandelte sich in den Hulk, nachdem er eine große Menge Gamma-Strahlung abbekommen hatte. Gamma-Strahlen werden in den Comics meistens grün dargestellt.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to