Der neue Schurke im kommenden Film von Marvel ist so stark, er könnte sogar Hulk und Thor ohne Probleme besiegen

Mit den Thunderbolts wird im kommenden Film von Marvel eine neue Heldentruppe vorgestellt, die weniger heroisch aussieht als die Avengers. Aber sie müssen sich einem neuen Charakter stellen, der sogar Thor und den Hulk besiegen könnte.

Um welchen Schurken geht es? Am 1. Mai 2025 kommt erneut ein neuer Marvel-Film in die Kinos. In Thunderbolts* lernen wir das titelgebende Team kennen, das aus bekannten Figuren besteht wie Bucky oder dem russischen Captain America Red Guardian.

Deutlich interessanter ist der neue Schurke namens Sentry, über den in einem aktuellen Teaser (via X.com) gesagt wird, er sei stärker als die Avengers zusammen. Doch wer ist Sentry überhaupt?

Ein tragischer Held, der seine Kräfte nicht kontrollieren kann

Wer ist Sentry? Sentry ist eigentlich Robert Bob Reynolds. Nach dem Zweiten Weltkrieg forschten einige Wissenschaftler an einem neuen Super-Soldaten-Serum. Das sollte aber noch viel stärker und mächtiger werden als das, was Captain America verwandelt hat. Nach ein paar Jahrzehnten waren aber die Gelder weg und das Projekt wurde abgeschafft.

Robert Reynolds, ein Highschool-Schüler, der an Schizophrenie, Angstzuständen und einer Drogensucht leidet, klaut seinem Professor eine Probe des übrig gebliebenen Serums. Er trinkt sie und erhält die Kräfte von einer Million explodierenden Sonnen .

Reynolds wurde zu Sentry, einem eigentlich positiven Helden, der Menschen retten will. Durch seine psychischen Krankheiten entstand aber auch The Void. Das ist eine düstere Persona von Reynolds, die nichts als Tod und Gewalt möchte.

Lange Zeit wussten Sentry und The Void gar nicht voneinander. Obwohl sie sich einen Körper teilen, agieren sie unabhängig, mit verschiedenen Persönlichkeiten. Während Sentry Menschen rettet, sorgt The Void für Verderben. Das ist besonders gefährlich, weil Sentry so unfassbar mächtig ist.

The Sentry vs. The Void (2001) Nr. 1 (Bildquelle: Marvel.com)

Die Kraft von Millionen Sonnen

Welche Fähigkeiten hat Sentry? Sentry ist ein wahres Powerhouse, das zu den stärksten Wesen auf der Erde zählt. Neben unglaublicher Intelligenz hat er unzählige Kräfte, die er aber nicht immer kontrollieren kann. Unter anderem:

Er kann Moleküle manipulieren und Dinge erschaffen, außerdem konnte er bereits Menschen wiederbeleben.

Er kann Energie absorbieren und manipulieren.

Außerdem scheint er psychische Fähigkeiten zu besitzen.

Sowohl Sentry als auch The Void altern nicht, können sich schnell heilen und sind praktisch unsterblich, da sie immer wiederkehren.

Seine übermenschliche Stärke kann es mit Göttern oder Monstern wie Hulk aufnehmen.

Er ist unglaublich schnell, zudem kann er sich teleportieren und fliegen.

Im World War Hulk -Comic-Event konnte man seine Stärke sehen, als er sich dem wütenden Hulk entgegenstellt, der auf der Erde wütet. Beide zerstörten mit ihrem Kampf fast komplett New York und am Ende gewann keiner den Kampf. Sentry schaffte es aber, Bruce Banner aus dem Hulk zu holen. Das war eine der stärksten Versionen des Hulks.

Sentrys größte Schwäche, aber eben auch die größte Gefahr, ist seine psychische Instabilität. Sein größter Gegner ist The Void und er ist auch einer der wenigen, die sich ihm in den Weg stellen können. Das Tragische daran ist, dass Sentry eigentlich ein guter Mensch ist.

Obwohl er von Schurken oft als Waffe benutzt wurde, half er den Avengers viele Male.

Was ist seine Geschichte in Thunderbolts*? Bisher ist unbekannt, ob seine Hintergrundgeschichte an die Comics angelehnt ist, das MCU nimmt sich gerne Freiheit, wenn es um die Adaption geht. In dem Teaser hört man aber, dass Valentina Allegra de Fontaine Sentry wohl für die Thunderbolts rekrutieren möchte. Sie sagt, er wäre der mächtigste Held der Welt. Schon in den Comics wurde Sentry von Schurken ausgenutzt: In einer düsteren Version der Avengers verkleiden sich Schurken als bekannte Marvel-Helden, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen