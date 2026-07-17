Ein Charakter in Marvel war nur ein normaler Typ im Labor, wurde zu einem der mächtigsten Wesen im gesamten Universum

Im Universum von Marvel gibt es viele starke Helden und Schurken. Ein Typ übersteigt aber die Kräfte fast aller Kreaturen, obwohl er nur ein Mitarbeiter in einem Labor war. Er ist so mächtig, dass seine Fähigkeiten ein großes Problem darstellen.

Um welche Figur geht es? Owen Reece war eigentlich nur ein simpler Labor-Mitarbeiter. Eines Tages kam es aber zu einem Unfall mit einem Gerät und er bekam die Fähigkeit, Moleküle zu kontrollieren und zu manipulieren. Aus ihm wurde der Molecule Man, der 1963 im Comic Fantastic Four Nr. 20 als Schurke debütierte.

Bei seinem ersten Auftritt war er schon ziemlich stark, aber dann wurde er zu einer der mächtigsten Entitäten im Marvel-Universum. Aber seine Fähigkeiten waren wohl ein Problem, denn sie wurden mehrfach verändert.

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Viel zu mächtig für das Universum

Was hat Marvel mit dem Molecule Man gemacht? Seinen größten Auftritt nach seinem Debüt hatte er wohl im ersten Secret Wars -Event. Das war 1984 ein Crossover-Event. Der Beyonder, eine kosmische Entität, die außerhalb des Multiversums existiert, entführte Helden und Schurken, um sie auf Battleworld kämpfen zu lassen.

Dabei kam es dazu, dass Doctor Doom es geschafft hat, mentale Blockaden vom Molecule Man zu umgehen, wodurch er auch organisches Material und Raum und Zeit kontrollieren konnte. Damit schaffte es Molecule Man sogar, vom Beyonder zerstörte Sterne wiederherzustellen. Danach wollte er mit seiner großen Liebe Volcana nur ein entspanntes Leben führen.

1985 erschien aber das Comic-Event Secret Wars 2. Der Beyonder kehrte zurück und bedrohte erneut das gesamte Universum. Es kam zum Kampf mit dem Molecule Man, der den Beyonder zurück in seinen ursprünglichen kosmischen Raum verfrachten konnte. Zusammen mit dem Silver Surfer stellte er aber erneut alle Schäden wieder her.

In einer Storyline, die in den Comics Fantastic Four Nr. 318 und 319 (1988) erzählt wurde, kehrten der Beyonder und Molecule Man zurück. Hier veränderte Marvel die Fähigkeiten der beiden. So erklärte man, dass sie jeweils ein Teil eines Cosmic Cubes sind, der von den Beyondern (einer übermächtigen Spezies) erschaffen wurde. In dieser Story wurden ihre Fähigkeiten aber auch abgeschwächt.

Eine weitere große Veränderung seiner Fähigkeiten fand 2015 kurz vor dem neuen Secret Wars -Event statt. In New Avengers Nr. 33 (2015) erklärt Molecule Man Doctor Doom, dass er eigentlich eine Bombe ist, die von den Beyondern erschaffen wurde, um Multiversen zu zerstören. Er half Doctor Doom dabei, genau das aufzuhalten. Beide stahlen die Kraft der Beyonders und Molecule Man gab sie Doom, der eine neue Battleworld erschuf.

Am Ende dieser Storyline war er so mächtig, dass er zusammen mit einem Mr. Fantastic (mit Beyonder-Kräften) und seinem mächtigen Sohn Franklin das gesamte Multiversum wiederbelebte.

Der Molecule Man gefangen vom Beyonder auf dem Cover von Future Foundation Nr. 3 (2019) (Bildquelle: Marvel.com)

Für Autoren sind Figuren wie Molecule Man ein Problem

Was für ein Problem verursachen Figuren wie Molecule Man? Riesige Events, die kosmische Bedrohungen haben, sind in Comics ein schwieriges Thema. Als Crossover sind sie ein guter Weg, um alle Figuren zusammenzubringen, aber Gegner wie der Beyonder übersteigen die Macht der bekannten Helden und Schurken.

Dafür gibt es dann Figuren wie den Molecule Man. Daraus entsteht aber ein Problem im Writing: Könnte der Molecule Man nicht einfach jedes Problem ohne Mühe lösen?

Deshalb muss man sich als Autor einfallen lassen, wie man ihn herausschreibt oder seine Kräfte limitiert. Das ist wohl eine Erklärung dafür, warum Molecule Man bei all den Events neue Origins oder Kräfte bekommt. Ein solcher Charakter ist also Fluch und Segen.

Gibt es noch andere Figuren aus Marvel oder DC, von denen ihr mehr erfahren wollt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Im MCU gehört Thanos zu den stärksten Schurken, aber es gibt einige in den Comics, die mit ihm mithalten können: 7 Marvel-Schurken, die es mit Thanos aufnehmen könnten