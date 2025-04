Ein mächtiger Charakter in Marvel kann es ohne Probleme mit Thanos und den Avengers aufnehmen, obwohl er noch ein Kind ist

Abseits des MCU gibt es viele spannende und starke Figuren, die man in den Filmen bisher nicht kennenlernen konnte. Eines der mächtigsten Wesen im gesamten Universum ist ausgerechnet ein kleines Kind, gegen das nicht mal Thanos eine Chance hätte.

Um welchen Charakter geht es? Die Fantastic Four sind die wohl ikonischste Familie aus dem Marvel-Universum. Selbst DC versuchte, ein ähnliches Team aufzubauen. 1968 in Fantastic Four Annual Nr. 6 kam mit dem Sohn von Reed Richards und Sue Storm ein neues Mitglied in die Familie: Franklin Richards.

Kinder von Superhelden haben die Tendenz, selbst auch Superhelden oder manchmal auch Schurken zu werden, doch kaum jemand ist so mächtig wie Franklin Richards.

Das neueste Abenteuer der Fantastic Four erscheint am 25. Juli 2025:

Eine Geburt kam mit Komplikationen

Schon vor der eigentlichen Geburt kam es zu Problemen, denn Sue Storm hatte eine unbekannte Form von Energie in ihrem Blut, die sowohl sie als auch das Kind gefährdet hat und unmittelbar mit ihren Kräften zu tun hatte. Um die Energie unter Kontrolle zu bringen, musste Reed Richards die Waffe eines Schurken aus der Negative Zone klauen.

Letztendlich klappte die Geburt und Franklin Benjamin Richards war geboren. Durch die veränderten Körper von Sue und Reed war Franklin aber kein normaler Mensch, sondern ein Mutant. Normalerweise kristallisieren sich die Kräfte von Mutanten erst später, doch Franklin zeigte schon früh seine Kraft, weil der Schurke Annihilus diese entfesselte.

Das Problem war, dass Franklin zu jung ist, um seine massive Energie zu kontrollieren. Das sorgte für ein großes Risiko, wie Comics Explained (via YouTube) in einem Beispiel aufzeigt: Franklin spielte frustriert mit einem Rubik’s-Cube, während im Fernsehen gleichzeitig der Satz Wann wirst du erwachsen? lief. Daraufhin verwandelte sich Franklin unterbewusst in einen erwachsenen Mann.

Das ist nur ein kleines Beispiel für seine enorme Kraft, die eigentlich keine Limits kennt.

Franklin Richards ist einer der stärksten Menschen des Universums

Was kann Franklin Richards? Mutanten-Fähigkeiten haben keine Regeln, weshalb einige auch eher Nachteile bieten. Franklin ist dabei ein Mutant auf dem Omega-Level, das ist eine Klassifizierung für Mutanten, deren Fähigkeiten (und deren Limits) nicht gemessen werden können.

Franklin hat dabei die Fähigkeit, die Realität in höchstem Maße manipulieren und verändern zu können:

Er kann Planeten und Taschenuniversen erschaffen

Lebewesen duplizieren oder von den Toten zurückholen

Er kann die Mächte und Regeln des Universums manipulieren

Er kann Materie manipulieren

Teleportation

Zeitreisen

Telepathie und Gedankenkontrolle

Telekinese

Er kann in die Zukunft sehen

Fliegen

All diese Fähigkeiten beherrscht er auf dem Niveau eines Celestials. Das sind kosmische Wesen, die auch das bekannte 616-Universum erschaffen haben. Hierbei muss man aber auch erwähnen, dass er als Kind vieles unterbewusst macht.

Als im Kampf gegen Onslaught die Fantastic Four und die Avengers gestorben sind, hat er unterbewusst eine neue Realität erschaffen und die Helden dort wiederbelebt, ohne ihre vorherigen Erinnerungen.

Er ist kein Mensch, er ist eine Entität

Franklin Richards ist, bis auf wenige Ausnahmen, das mächtigste Wesen im Universum und somit hätten auch Schurken wie Thanos, Galactus oder Mephisto kaum eine Chance gegen Franklin. Franklin ist aber kein klassischer Held, vor allem weil er alles ohne Probleme lösen könnte.

Beim großen Incursion-Event rettete er zusammen mit seinem Vater und Molecule Man das Multiversum, indem er neue Realitäten erschuf. Nach diesen Ereignissen verlor er scheinbar seine Kräfte und wurde zu einem einfachen Kind. Man versuchte, seine Kräfte wiederzuerlangen und er wurde sogar ein Bürger in der Mutantennation Krakoa.

Doch nach einem Kampf, bei dem seine Kräfte erneut scheiterten, wurde er von Professor X informiert, dass er nie ein Mutant war und deshalb auch nicht auf Krakoa leben durfte. Eigentlich sorgte Franklin aber dafür, dass er seine Fähigkeiten nur einen Tag im Jahr benutzen kann.

Das tat Franklin, um ein einfaches Kind zu sein. Seine Fähigkeiten nutzt er dann einmal im Jahr, um in die Zukunft zu sehen und zu versuchen, schreckliche Ereignisse zu verhindern oder dafür zu sorgen, dass sie verhindert werden.

Das hat nicht nur in der Story den Vorteil, dass man unlösbare Probleme (einmal im Jahr) lösen kann, sondern, dass man nicht in jeder Story denkt: Warum erledigt Franklin nicht einfach den Schurken auf Seite 1.

Wird Franklin Richards im MCU auftauchen? Im neuesten Trailer zu Fantastic Four: The First Step erfährt man, dass Sue Storm schwanger ist. Man kann also davon ausgehen, dass Franklin geboren wird. Ob er dann diese mächtige Kraft haben wird, wird man in der Zukunft sehen müssen, dadurch, dass sich das Multiversum immer weiter entfaltet, ist das aber durchaus möglich. Vorher erscheint aber Thunderbolts: Thunderbolts ist der nächste Marvel-Film und die ersten Stimmen loben: Das MCU ist zurück