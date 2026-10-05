WoW Forever: Alle 3 Methoden, um mehr XP beim Leveln zu bekommen

In WoW Forever gibt es ein paar Möglichkeiten, um während des Questens mehr Erfahrungspunkte zu ergattern. Wir verraten euch, wie das geht.

Die Reise mag in WoW Forever das Ziel sein, doch das würde viele von euch nicht davon abhalten, den eigenen Charakter dennoch möglichst schnell auf Stufe 60 zu bringen – immerhin ist für manche auch das eine schöne Herausforderung und alle können selbst entscheiden, wie sie das Spiel angehen wollen.

Falls ihr jeden kleinen XP-Bonus mitnehmen wollt, verraten wir euch in diesem Artikel die 3 Methoden, mit denen ihr das Maximum aus den Erfahrungspunkten holt, die euch das Spiel entgegenwirft.

Beachtet bitte, dass es sich bei den folgenden Infos um Angaben aus der Beta von WoW Forever handelt. Bis zum Release könnten sich Details noch ändern.

Video starten WoW: Forever – Das sind die Besonderheiten von Classic Plus im Trailer Autoplay

Im Lager rasten für Erholung

Eine neue, soziale Möglichkeit ist das Errichten eines Lagers in der offenen Welt. Ihr stellt ein kleines Feuerchen auf und andere Spielerinnen und Spieler können mit ihren Handwerksberufen unterschiedliche Gegenstände aufstellen, die verschiedene Boni gewähren. Besonders interessant:

Wenn ihr im Lager rastet (was einmal pro Stunde möglich ist), bekommt ihr nicht nur die verschiedenen Boni der unterschiedlichen Berufe, sondern auch einen Balken „Erholt“, also ein Stück „blauen Erfahrungsbalken“.

Dieser Erholungsbonus erhöht, solange er aktiv ist, die erhaltene Erfahrung für das Besiegen von Monstern um 100 %. Das ist auch der Grund, warum ihr immer in einer Ruhezone, wie einem Gasthaus oder einer Hauptstadt, ausloggen solltet – denn dabei sammelt euer Charakter passiv den Erholungsbonus, sogar während ihr offline seid.

Nahrungsmittel herstellen (Buff Food)

Die zweite Methode haben wir bereits in diesem Artikel erläutert und dürfte für viele lukrativ und leicht zu beschaffen sein – selbst dann, wenn man vor allem solo in der Welt unterwegs ist. Ihr müsst einfach nur mit dem Beruf des Kochens regelmäßig einige Nahrungsmittel herstellen und diese alle paar Minuten verzehren, um den „Satt“-Buff aufrecht zu erhalten.

Der Buff gewährt einen Bonus von 5 % zusätzlichen Erfahrungspunkten auf das Besiegen von Feinden – Quest-XP sind darin nicht enthalten.

Schlafsack-Pause bringt noch mehr XP

Die dritte Methode ist das kurzzeitige Nächtigen in einem Schlafsack. Diese Methode gab es bereits in der Saison der Entdeckungen, wurde aber in WoW Forever mit kleinen Veränderungen übernommen.

Den „Gemütlicher Schlafsack“ habt ihr nicht von Anfang an, sondern müsst ihn erst bei einer Quest freischalten – doch die beginnt zum Glück an unterschiedlichen Orten. Die Questreihe für den Schlafsack startet bei den folgenden Orten ab ungefähr Stufe 14:

Allianz: Westfall bei den Koordinaten 37 / 50 in den Überresten eines Karrens.

Horde: Brachland bei den Koordinaten 46 / 74 bei den verbrannten Überresten einer Person.

Die Questreihe führt euch durch verschiedene Orte der Welt, belohnt euch am Ende mit dem Schlafsack für euren Charakter – den ihr immer wieder benutzen könnt.

Im Schlafsack könnt ihr dann bis zu drei Minuten ein Nickerchen halten. Jede Minute gewährt euch einen Buff von 1 % auf die erhaltenen Erfahrungspunkte – und ist bis zu 3x stapelbar. Wer also 3 Minuten im Schlafsack bleibt, hat im Anschluss für eine Stunde einen Bonus von 3 % auf die gewonnenen Erfahrungspunkte.

Obwohl es mehrere Möglichkeiten gibt, den XP-Gewinn in World of Warcraft zu steigern, soll sich die allgemeine Geschwindigkeit des Levelns kaum von der klassischen WoW-Version unterscheiden. Was haltet ihr von diesen kleinen Möglichkeiten, noch ein wenig mehr XP abzustauben? Eine gute Sache? Oder habt ihr Sorge, dass das Leveln dann viel zu schnell geht?

Falls ihr die stärkste Klasse spielen wollt: Die Entwickler haben schon verraten, welche das sein wird.