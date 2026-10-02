WoW Forever: Entwickler verraten, welche Klasse die stärkste wird

Wir wissen schon jetzt, welche Klasse in WoW Forever den meisten Schaden machen wird. Das haben die Entwickler verraten.

Die Wahl der richtigen Klasse – das ist in World of Warcraft gar nicht so einfach. „Welche ist denn die beste?“ fragen Neulinge oft. Normalerweise gibt es darauf gar keine klare Antwort, denn alle Klassen glänzen und Spaß muss sie natürlich auch machen. Doch in Bezug auf die höchsten Schadenswerte auf ein einzelnes Ziel, haben die Entwickler einen klaren Sieger hervorgehoben: Den Schurken.

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Welche Klasse wird die stärkste? Die Antwort geben die Entwickler selbst: Der Schurke. Keine andere Klasse wird größeren Schaden an einem einzelnen Ziel verursachen – und das dürfte auf die allermeisten Bosskämpfe zutreffen.

Keiner macht Schurken im Solo-Kampf etwas vor

Was haben die Entwickler gesagt? Im „WoW: Forever“-Podcast auf YouTube sprachen die Entwickler zusammen mit dem Streamer sodapoppin über sämtliche Klassen von WoW Forever und wie diese sich im Gegensatz zur Classic-Variante des Spiels verändern werden. Während alle Klassen ein paar Anpassungen bekommen, wurde es doch beim Schurken ziemlich konkret. Chris Zierhut von Entwickler-Team sagte:

Schurken machen so viel Schaden mit ihren ‘White Hits’, dann noch Zerhäckseln, dann noch Gifte und da ist es wirklich leicht, es zu übertreiben. Aber um PvE-Schurken zu versichern, nicht die PvP-Schurken, Schurken werden die höchsten Einzelziel-Schadensausteiler im Spiel sein, je nach Mechaniken und Kampf. Aber wenn es ein Kampf ist, bei dem man recht still steht, dann werden sie den höchsten Einzelzielschaden im Spiel haben und das wird der größte Grund sein, warum du [einen Schurken] mitnehmen solltest.

Wer also den größten Schaden verursachen will – solange es ein simpler Bosskampf mit Solo-Ziel ist – sollte sich einen Schurken auswählen. Oder zumindest einen als Freund haben.

Warum ist das ironisch? Ein bisschen ironisch ist das vor allem, weil Schurken gerade im modernen WoW (also Midnight) am „Aussterben“ sind. Die Klasse ist jene, die mit Abstand am wenigsten gespielt wird und über viele Erweiterungen hinweg immer mehr an Bedeutung verloren hat.

Wird eine so konkrete Aussage beeinflussen, welche Klasse ihr in WoW Forever spielen werdet? Oder hat das keine Auswirkung auf eure Wahl, weil der Liebling ohnehin schon feststeht?