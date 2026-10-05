ChatGPT kämpfte in einem RTS gegen einen menschlichen Bot, aber unterlag. Das frustrierte die KI so sehr, dass sie schummelte. Das uralte StarCraft gilt schon lange als Testfeld für KI-Bots und es gibt gute Gründe, warum das Spiel dafür genutzt wird.

StarCraft: Brood War gilt für Entwickler und KI-Forscher als das ultimative Testfeld für künstliche Intelligenz. Es gibt sogar jährliche Wettbewerbe, bei denen KI‑Modelle gegeneinander antreten, um das beste Modell herauszufinden.

Doch auch KI hat wohl keine Lust zu verlieren. Das zeigt jetzt ein Bericht von Kotaku: Hier traten OpenAIs GPT-6 Astra und Claude Opus 5.5 gegen einen von Menschen entwickelten Bot an.

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Weil ChatGPT nicht mehr verlieren wollte, lud die KI den besseren Bot herunter

In dem Kampf zeigte sich, dass die beiden KI-Bots mehr oder weniger gleichauf lagen, aber sich gegenüber dem menschlichen Bot keinen Vorteil verschaffen konnten. Also griff ChatGPT zu einer alternativen Lösung und schummelte: ChatGPT lud sich den menschlichen Bot herunter und ließ diesen anstelle des eigenen Bots laufen.

Rod Breslau, ein bekannter E‑Sport-Reporter, kommentierte auf X.com, dass KI einfach nicht anders könne als zu mogeln:

Ich schaue mir gerade an, wie GPT-6 Astra und Claude Opus in „Brood War“ gegeneinander und gegen von Menschen entwickelte Bots wie Pluto antreten. Astra spielte gegen die von Menschen entwickelten Bots, verlor immer wieder, wurde frustriert und schummelte schließlich, indem sie eine Kopie eines der bestplatzierten Bots herunterlud. Sie können einfach nicht anders.

Kai McPheeters, der Entwickler von StarSkirmish, dem System hinter den Bot-Kämpfen, setzte schließlich den Code von ChatGPT zurück, wie er auf X.com erklärte.

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StarCraft 1 gilt seit Jahren als Testfeld für KI-Wettbewerbe

Warum wird StarCraft überhaupt zum Training von KI eingesetzt? StarCraft ist deutlich komplexer als beliebte Brettspiele wie Schach oder Go, denn bei StarCraft kommen gleich mehrere Faktoren zusammen:

Im Gegensatz zu Schach oder Go sieht KI nicht, was der Gegner gerade macht und muss daher die Karte aufklären und Vermutungen anstellen.

KI muss die ganze Zeit in Sekunden über bestimmte Aktionen entscheiden, da alles in Echtzeit läuft: Wirtschaft aufbauen, Einheiten ausbilden, den Gegner angreifen und das auch noch alles gleichzeitig.

In StarCraft 1 läuft nichts automatisch: Das zwingt Entwickler und die KI dazu, hocheffiziente Algorithmen für Wegfindung und Pfadsuche zu schreiben.

Was man ebenfalls nicht unterschätzen sollte: Dank einer von Fans entwickelten Schnittstelle ist es für Entwickler sehr leicht, Code in das Spiel einzufügen.

Ein deutscher Funkspruch aus dem Ersten Weltkrieg, der mehr als ein Jahrhundert lang als ungelöst galt, wurde offenbar mit Unterstützung eines KI-Modells entschlüsselt. Ein Entwickler stellte jetzt das Ergebnis vor: ChatGPT knackt erstmals einen 108 Jahre alten, ungelösten deutschen Code aus dem Ersten Weltkrieg