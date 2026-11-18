GTA 6 mit 120 FPS spielen? Mit einem Tool ist das potentiell möglich, aber es gibt ein paar Nachteile. Eine schnelle Verfolgungsjagd dürfte sich dadurch trotzdem schwammig anfühlen.

GTA 6 wird zum Release mit maximal 30 FPS spielbar sein. Eine Tatsache, die bereits im Vorfeld für viel Kritik gesorgt hatte.

Nun gib es tatsächlich die Möglichkeit, mit einem Tool namens „SmoovPlay“ diese Grenze zu umgehen und das Spiel mit 60 oder sogar 120 FPS zu spielen. Das Tool bekommt ihr direkt auf Github. Das Problem ist jedoch, dass sich das Spiel weiterhin wie bei 30 FPS anfühlen wird. Denn die Frametimes, also die Zeit zwischen den einzelnen Frames wird nicht viel besser.

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GTA 6 könnte dank Tool mit 120 FPS laufen, die Frametime bleibt aber weiterhin sehr hoch

Wie genau funktioniert das? Mit „SmoovPlay stream man seine Konsole auf den PC, wo die Grafikkarte im Computer live neue Frames zwischen den Frames des Spiels rendert. Auf diese Weise könnt ihr die FPS-Rate von 30 FPS verdoppeln oder noch höher machen. Ein Tool müsst ihr auf eurer PS5 oder Xbox dafür nicht installieren.

Im Hintergrund arbeitet übrigens ein Open-Source-KI-Modell, welches die zusätzlichen Frames generiert und das Bildmaterial anschließend hochskaliert. Dafür wird AMDs FSR 1 oder Nvidias RTX Video Super Resolution genutzt.

Grundsätzlich gilt auch hier wie bei jedem anderen Tool auch: Verwendung auf eigene Gefahr. In der Regel sollte nichts schiefgehen, aber sichert Speicherstände oder wichtige Daten immer, bevor ihr Tools einsetzt.

Was sind die Probleme? Die wichtigste Einschränkung: Das Spiel fühlt sich trotz 120 FPS weiterhin wie 30 FPS an, denn die Frametimes, also die Zeit zwischen den einzelnen Frames, wird nicht unbedingt besser. Selbst wenn ihr das Spiel mit dem Tool auf 120 FPS spielt. Das liegt daran, weil das Einschieben neuer Frames etwas Zeit kostet und es dadurch zu einer Verzögerung kommt. Deswegen schalten kompetitive Spieler in Shootern Frame Generation fast immer ab.

Die Entwickler schreiben selbst, dass generiertes Gameplay bei 90 FPS eine Verzögerung von 36 ms aufweisen soll. Das ist etwa auf dem Niveau von 30 FPS, wo die Frametime bei 33,33 ms pro Bild liegt. Zusätzlich solltet ihr beachten, dass ihr noch eine Streaming-Verzögerung dazurechnen müsst.

Das Magazin WCCFTech etwa warnt, dass GTA 6 dadurch kein sonderlich reaktionsfreudiges Spiel werde. Eine schnelle Autofahrt dürfte sich daher selbst auf diese Weise trotz 120 FPS schwammig anfühlen, da die Steuerung weiterhin deutlich träger reagieren dürfte.

Wie seht ihr das? Würdet ihr das Tool zum Release tatsächlich für eine bessere Framerate verwenden und dafür die potentiellen Nachteile in Kauf nehmen? Schreibt es uns in den Kommentaren.

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