Ihr könnt euch beim MediaMarkt jetzt für 30 Euro GTA 6 besonders schnell auf eure PS5 herunterladen. Für die meisten Nutzer dürfte das ziemlich nutzlos sein, zumindest wenn man den Download rechtzeitig startet, um direkt zum Release dabei sein zu können. Deutschland gilt immer noch als digitales Entwicklungsland.

Was ist das für ein Service? Auf Reddit wird derzeit ein Beitrag geteilt, wo es um ein Angebot eines MediaMarkts in Hamburg geht. Auf dem Werbeplakat heißt es dort:

Ab Montag, den 16.11. Unsere Highspeed-Leistungen für den grßen Open-World-Hit! Bring deine PlayStation + GTA6 zu uns und das Spiel ist innerhalb vn 60 Minuten installiert!

Die Kosten für das Angebot liegen bei 29,99 Euro. Für das Geld könnt ihr euch auch einer Schutzfolie auf euer Handy montieren lassen. Das Angebot kommt übrigens ebenfalls direkt von MediaMarkt: Hier gibt’s die Premium-Schutzfolie mit Aufbringung für 29,99 Euro.

Video starten GTA 6 stimmt auf Pre-Load mit neuem Trailer ein Autoplay

Im besten Fall braucht ihr 4 bis 5 Stunden für den Download von GTA 6

Wie lang dauert der Download denn überhaupt? Deutschland gilt in weltweiten Statistiken, wenn es um Internet-Geschwindigkeiten geht, immer weit abgeschlagen und rangiert im Mittelfeld: Laut Statista liegt Deutschland auf Platz 55 von 154

Der Preload von GTA 6 ist etwa 212 GB groß. Mit einer 100.000er Leitung benötigt ihr den Download etwas weniger als 5 Stunden. Mit einer 50.000er Leitung sind es dann immerhin über 9 Stunden. Gehen wir laut Statista von einer durchschnittlichen Internet-Geschwindigkeit in Deutschland von 99,2 Mbit/s aus, dann dürfte die Mehrheit der Spieler das Open-World-Spiel in etwas weniger als 5 Stunden herunterladen.

Selbst wenn ihr den Download heute noch startet und dieser tatsächlich 9 Stunden dauern sollte, schafft ihr den Preload von GTA 6 problemlos vor dem Release am 19. November 2026. Wollt ihr also direkt zum Release dabei sein, reicht es, wenn ihr den Download heute oder spätestens morgen sehr früh auf eurer Konsole startet.

Die Größe von GTA 6 ist auch sonst ziemlich beeindruckend. Denn kaum ein Spiel ist zum Release größer als das neue Action-Spiel, welches am 19. November 2026 offiziell erscheint: Mit 212 Gigabyte ist GTA 6 eines der größten Spiele die jemals erschienen sind