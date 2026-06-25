GTA 6: Preload – Alles, was ihr zum Vorabdownload wissen solltet

Mit dem Start der Vorbestellungen von GTA 6 wurde auch der Beginn für die Preloads bekanntgegeben. Alle wichtigen Infos dazu gibt es hier bei MeinMMO.

Wann startet der Preload? Der Preload startet am 12. November 2026, also gut eine Woche vor dem Release am 19. November.

Gibt es eine Start-Uhrzeit? Bislang ist noch keine Uhrzeit für den Preload bekanntgegeben worden. Voraussichtlich wird es näher zum Release-Termin am 19. November neue Infos dazu geben. Wir halten für euch aber die Augen offen.

Auf welchen Plattformen gibt es den Preload? Der Preload wird sowohl auf der PlayStation 5 als auch auf Xbox Series X|S möglich sein. Sobald GTA 6 auf dem PC erscheint, ist auch für diesen Versions-Release ein Preload wahrscheinlich, allerdings wird das erst später der Fall sein.

Welche Edition brauche ich dafür? Der Preload gilt für alle Editionen. Es ist also egal, ob ihr digital oder physisch sowie Standard oder Ultimate vorbestellt.

Video starten Video zu GTA 6 zeigt die Spielwelt aus einem neuen Winkel Autoplay

Können Vorbesteller der physischen Version früher starten? Nein, denn die physische Edition enthält einen Download-Code. Mit dem könnt ihr das Spiel zwar vorab herunterladen, genau wie die digitalen Versionen auch, allerdings könnt ihr noch nicht loslegen. In der physischen Edition ist also keine CD enthalten, mit der das Spiel installierbar ist.

Gibt es schon Infos zur Größe des Preloads? Bisher gibt es auch hier keine genauen Angaben. Schätzungen aufgrund der bisherigen Informationen zum Spiel belaufen sich aber auf Downloadgrößen zwischen 100 und 300 GB.

Wie sieht es bei euch aus? Ist euch ein Preload wichtig, damit ihr pünktlich zum Release entspannt starten könnt? Und was schätzt ihr, wie groß der Download wird? Schreibt es uns gern in die Kommentare! Solltet ihr noch überlegen, welche Version ihr vorbestellen wollt, spielt dabei ein Aspekt eine besonders wichtige Rolle: GTA 6 kostet doch 100 Euro, zumindest, wenn ihr die ganze Erfahrung wollt