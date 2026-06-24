GTA 6 versteckt wichtige Features hinter inoffizieller Paywall, lässt euch knapp 100 € zahlen

Neben der Standard-Edition von GTA 6 wird es auch eine Ultimate-Edition für knapp 100 Euro geben. Einige der darin enthaltenen Inhalte dürften Spieler aber in der normalen Version erwarten.

Das Bangen ist endlich vorbei: Rockstar Games hat angekündigt, dass GTA 6 zum Release 79,99 € kosten wird – in der Standard-Edition.

Zusätzlich erscheint mit der Ultimate-Edition, die 99,99 € kosten wird, eine erweiterte Fassung. Die enthält aber nicht nur rein kosmetische Items oder zusätzliche Fahrzeuge und Waffen, sondern auch Inhalte, die essenzieller Teil der typischen GTA-Erfahrung sind.

Video starten Rockstar Games präsentiert GTA 6 im zweiten Trailer Autoplay

Tuning, Frisuren und Tattoos kosten extra

Was gibt es nur in der Ultimate-Edition? Wie Rockstar Games auf der offiziellen Website aufschlüsselt, sind unter anderem folgende Inhalte Teil knapp 100 € teuren Version:

Rideout-Customs & One-Eyed Willie‘s: Zwei Tuningwerkstätten für Fahrzeuge

Sara’s Unisex Salon: Ein Laden für Frisuren, Bärte und Nageldesigns

Stock 305: Ein Bekleidungsgeschäft

Electric Fang Tattoo: Ein Tattoo-Laden

Rockstar schreibt in der Ankündigung, dass diese Läden nur für Käufer der Ultimate-Edition geöffnet sind. Damit kommen jene Spieler, die nur knapp 80 € für die Standard-Version auf den Tisch legen, nicht in den Genuss, dort einkaufen zu können.

Dabei gehört doch die individuelle Anpassung der Spielcharaktere sowie der Fahrzeuge zur DNA von GTA.

Wie kommt das bei der Community an? Dass Teile davon nun plötzlich extra kosten, sorgt bei den Spielern für Ärger. Auf Reddit schreiben sie:

„Es ist einfach verrückt, was sie in der Ultimate Edition verstecken – mehrere ganze Läden“, schreibt venividivici7888.

„So viele Inhalte vom ersten Tag an praktisch hinter einer Paywall zu sperren, ist einfach der reine Wahnsinn. So etwas würde ich eher in GTA Online erwarten, nicht im Story-Modus“, meint cube421. Einen Online-Modus soll es zum Release übrigens nicht geben.

„GTA 5 Online war eine milliardenschwere, zehnjährige Geldquelle – nun werden die Fans des Story-Modus ausgebeutet. Wie schlimm wird es wohl im Online-Modus werden“, fragt sich YeetLord.

Sicherlich wird es auch in der Standard-Version von GTA 6 diverse Läden für Fahrzeuge, Frisuren oder Tattoos geben. Dass dennoch nicht alles für alle verfügbar sein wird, schmeckt vielen in der Community nicht.

Es wird spannend zu sehen, wie Rockstar Games den Besitzern der günstigeren Edition den Riegel vorschiebt. Ob an den Türen der besagten Läden Preisschilder hängen, oder jedes Mal, wenn man sich ihnen nähert, eine Einblendung mit Zahlungsaufforderung erscheint? Oder fehlen die Läden schlicht in der Spielwelt?

Was glaubt ihr, wie die Entwickler mit dieser Problematik umgehen werden? Und seid ihr daran interessiert, rund 20 € mehr für die Ultimate-Edition auszugeben? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Was sonst noch in der teuren Version enthalten ist, lest ihr auf MeinMMO: GTA 6: Vorbestellungen starten heute Nacht und der Preis ist günstiger als befürchtet