Rockstar lässt euch die Nacht durchmachen, wenn ihr GTA 6 unbedingt vorbestellen wollt

Rockstar hat in seinem neuesten Post angekündigt, wann ihr GTA 6 endlich vorbestellen könnt. Wir fassen euch die wichtigsten Infos zusammen.

Was wurde bekanntgegeben? Rockstar hat seinen neuesten Blog-Post veröffentlicht und in diesem sprechen die Entwickler über die Vorbesteller-Phase zu GTA 6 (Quelle: rockstargames.com). Die Rede ist von zwei Editionen:

Die normale Edition

Die Ultimate-Edition

Beide könnt ihr gegen Mitternacht lokaler Uhrzeit vorbestellen. Wer zudem die Ultimate-Edition kauft, erhält eine exklusive Sammlung von Premium-Fahrzeugen, Waffen und Bekleidung für die Protagonisten.

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Zusätzlich gibt es auch einen Vorbesteller-Bonus, nämlich das „Vice City Pack“. Dieses soll ebenfalls zusätzliche kosmetische Inhalte bieten und diese sollen euch in die „Zeit zurückbringen, als Neonlichter am grellsten strahlten“. Was damit gemeint ist, lässt sich noch diskutieren, aber möglich wäre eine Anspielung auf den alten Titel „Vice City“.

Wer zudem vorbestellt, wird die Chance haben, GTA 6 schon am 12. November downloaden zu können. Ein Preload wird also bereitgestellt, aber nur, wenn ihr online bestellt. Für Spieler, die eine Disc haben wollen, erhalten am 12. November einen Code, mit dem sie ebenfalls den Preload starten können.

Der Artikel befindet sich noch in Bearbeitung und wir aktualisieren ihn für euch so schnell es geht. Bleibt also dran!