GTA 6 vorbestellen – Alles zu Preis, Verfügbarkeit und Start im Live-Ticker

Rockstar Games hat endlich offenbart, wann ihr GTA 6 vorbestellen könnt. Damit ihr keine wichtigen Infos vor dem Start und während der Vorbesteller-Phase verpasst, sind wir für euch mit einem Live-Ticker am Start.

13:40 Uhr Willkommen zu unserem Live-Ticker für die Vorbesteller-Phase von GTA 6. Diese beginnt am 25. Juni zu einer noch unbekannten Zeit. Wir werden das „Event“ für euch mitverfolgen und sollte es doch zu Problemen kommen, erfahrt ihr hier bei uns, wie es um den Status der Server von PlayStation und Xbox steht. Bleibt also dran, damit ihr nichts verpasst!

Wann kann ich GTA 6 vorbestellen? Rockstar Games hat angekündigt, dass ihr am 25. Juni, also diesem Donnerstag, GTA 6 vorbestellen könnt – eine genaue Uhrzeit gibt es nicht. Beachtet, dass ihr nur Versionen des Spiels für die Xbox Series X|S sowie PlayStation 5 erwerben könnt. PC-Spieler gehen erst mal leer aus und müssen warten.

Wie viel kostet GTA 6? Das weiß leider offiziell noch niemand so genau. Während viele Spieler darauf hoffen, dass Rockstar die Standard-Preise von 69,99 € – 79,99 € beibehält, gehen andere Fans davon aus, dass die Preise sogar auf 89,99 € allein für die Standard-Version hochschießen könnten, was durch einen kürzlichen Leak bestärkt wurde.

Doch gesichert sind die dort gezeigten Preise nicht, denn es könnte sich auch um Platzhalter handeln. Sobald Preise bekannt sind, werden wir sie hier ergänzen.

Welche Editionen wird es geben? Zu den Editionen gab es ebenfalls keine Details, jedoch meint ein Leak zu wissen, womit ihr rechnen könnt. Insgesamt soll es folgendes geben (Quelle: dexerto.com):

3 Editionen für beide Plattformen: Standard-Edition Deluxe Edition Premium/Ultimate Edition

1 Sammler-Edition

2 Konsolen-Bundles Für PS5 und die Pro



Video starten Video zu GTA 6 zeigt die Spielwelt aus einem neuen Winkel

Warum haben wir den Live-Ticker eingerichtet? Bei GTA 6 handelt es sich um eines der wohl meistgewünschten Spiele des Jahrzehnts und auch der Vorverkaufsstart wird bereits heiß erwartet. Viele Fans werden ihre Kopien auf den Marktplätzen ihrer Plattformen erwerben. Sobald bekannt ist, um welche Uhrzeit das Ganze startet, werden wir das nicht nur in unserem Ticker ergänzen, sondern auch Millionen von Spielern zu genau dieser Zeit auf diese zustürmen und versuchen, ihr Spiel vorzubestellen.

Im besten Falle könnt ihr dann problemlos mitmachen, im schlimmsten jedoch brechen die Server von Sony und Microsoft ein, weil so viele Kauf-Anfragen zeitgleich getätigt werden. Sollte dies passieren, werden wir für euch da sein und die Lage beobachten, damit ihr erfahren könnt, wann die Server wieder am Start sind.

Merkt euch also gerne unseren Live-Ticker mit einem Lesezeichen vor und kehrt dann am Donnerstag zurück, um nichts zu verpassen!

Das waren alle wichtigen Informationen zur Pre-Order-Phase von GTA 6. Werdet ihr euch das Spiel vorbestellen, egal, wie teuer es ist, oder wartet ihr lieber zum Release die Reviews ab? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren! Mehr zu GTA 6 erfahrt ihr hier: GTA 6: Release, Vorbestellung, Map und mehr – Die wichtigsten Infos zum Action-Spiel