Sony hat gerade die Frage beantwortet, ob GTA 6 zum Start mit Multiplayer kommt

Kurz vor dem Start der Vorbestellungen bringt Rockstar unzählige neue Infos zu GTA 6 an den Start. Mit einem einzigen Satz zerstört der Entwickler jetzt die Träume vieler Multiplayer-Fans.

Am 25.06. könnt ihr GTA 6 endlich vorbestellen und kurz vorher gibt es eine kleine Flut an neuen Informationen zum Open-World-Game. Eine davon wird wohl viele Fans enttäuschen.

Auf der offiziellen PlayStation-Seite zu GTA 6 gibt es ein FAQ und dort gibt Sony auf die Frage, ob man das Spiel im Multiplayer zocken kann, an: Grand Theft Auto VI ist als Einzelspieler-Erlebnis gedacht. Somit wird es, zumindest zum Release, wohl keinen Online-Modus geben.

Video starten Video zu GTA 6 zeigt die Spielwelt aus einem neuen Winkel Autoplay

Für einen großen Teil der Community könnte diese Nachricht eine große Enttäuschung sein, immerhin war der Online-Modus in GTA 5 einer der Gründe, warum das Spiel bis heute viele Spieler hat und auch regelmäßig hohe Summen einspielen konnte.

Einen großen Hype gab es die letzten Jahre auch dank der RP-Szene. Das sind Rollenspiel-Server, in denen Spieler unterschiedliche Rollen innerhalb der Welt übernehmen. So können sie Polizisten oder Verbrecher sein. Auf Plattformen wie Twitch sorgten diese Server für allerlei lustige und obskure Situationen.

Wird es gar keinen Multiplayer-Modus in GTA 6 geben? Bisher gibt es dazu keine Infos. Ob Rockstar einen nachliefern wird, ist aktuell aber unklar. Da GTA Online ein ziemlich erfolgreiches Modell für Rockstar ist, lässt sich das aktuell aber nichts ausschließen. Zumindest zum Release werden sich Spieler mit dem Singleplayer zufrieden geben müssen.

Bei GTA 5 und Red Dead Redemption 2 wurde ein Online-Modus nach dem Release hinzugefügt.

Wie seht ihr das? Braucht ihr einen Online-Modus oder wollt ihr die neue Stadt lieber alleine erkunden und euch in die Story vom Singleplayer stürzen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Bis zum Release könnt ihr euch die Zeit mit dieser Liste vertreiben: 33 Details aus dem Cover Art von GTA 6, die ihr verpasst habt