Spieler durchlaufen 6-Stufiges Bewerbungsverfahren um Polizist in GTA zu werden

In GTA 5 Online boomt gerade wieder die Rollenspiel-Szene und vor allem eine Fraktion ist derzeit wohl so beliebt wie nie: Die Polizei. Doch wer beitreten will, der muss ganz schön schuften.

Was ist überhaupt GTA RP? Während GTA 5 in seinem offiziellen Online-Modus und auch im Singleplayer ein echter Dauerbrenner ist, hat sich ein großer Teil der Community schon vor Jahren auf eigene, private Server verzogen. Dort sind vor allem die Rollenspiel-Server beliebt, bei denen die Spieler in die Rolle eines Charakters schlüpfen und diesen teils über Jahre spielen.

Sie gehen arbeiten, auf Partys, treffen sich mit Freunden oder machen so manche kriminelle Aktion. Entsprechend gibt es auch eigene Fraktionen, zu denen auch das LSPD, die Polizei im Spiel, gehört. Sie sollen für Recht und Ordnung sorgen, doch nicht jeder kann einfach mitspielen.

6-stufiges Aufnahmeverfahren

Wieso darf nicht jeder Cop sein? Die Rollenspiel-Server von GTA sind langlebig, und um einer Fraktion beizutreten, muss man zunächst ein Bewerbungsverfahren wie auf dem Server Eclipse-RP durchlaufen. Das hat nach eigenen Angaben gleich sechs Stufen:

  • Eine schriftliche Bewerbung in Ihrer Rolle über das sogenannte „Employment Office“ der LSPD, in der Sie Ihren Charakter, Ihre Motivation und Ihre Eignung beschreiben
  • Eine Überprüfung durch Vorgesetzte, die viele Bewerbungen aufgrund unrealistischer Charaktere oder Regelverstößen ablehnen
  • Ein formelles Vorstellungsgespräch, bei dem Ihre RP-Reife, Klarheit und Kommunikationsfähigkeiten überprüft werden
  • Eine vollständige Polizeiausbildung, in der Sie Funkcodes, Deeskalation, Festnahmen, Verkehrskontrollen und Szenenkontrolle lernen
  • Eine Probezeit als Polizeibeamter, in der Sie unter Aufsicht von Ausbildern Patrouillen absolvieren
  • Schließlich der volle Beamtenstatus, mit dem Sie unabhängige Patrouillen und Berichte durchführen dürfen

Vor allem der zweite Schritt, die Überprüfung des Charakters und der Regelverstöße sowie der realistische Charakter-Build ist für viele Spieler eine Hürde, die nicht überwunden wird.

Wer es jedoch schafft, Polizist zu werden, erhält auch einige Privilegien für seinen neuen Job. So dürfen die Spieler andere kontrollieren, Knöllchen verteilen und natürlich auch bei Großeinsätzen wie einem Bankraub volle Action erleben – auch wenn es danach wieder an den Schreibtisch geht, um einen Bericht zu schreiben.

Wieso ist Rollenspiel so beliebt? Rollenspiel-Server gab es schon lange vor GTA 5, sind mit dem Open-World-Titel jedoch stark in den Mainstream gerutscht. Große Influencer haben auch in Deutschland viele Server bekannt gemacht und einen Boom gefördert.

Gerade sind die Server so beliebt wie nie. Schaut man sich die Spielerzahlen der Multiplayer-Mod „FiveM“ an, so sieht man, dass am 16. Januar zuletzt der neue Höchststand von fast 120.000 Spielern erreicht wurde, die sich auf die verschiedenen Server und Spielmodi verteilen (via steam.db)

Durch die Influencer ist auch eine jüngere Zielgruppe, die bislang noch nicht viele Berührungspunkte mit dem Spielen einer Rolle hatte, auf die Server gekommen, was wiederum die Regeln erklärt, die es zumindest auf dem Server „Eclipse“ gibt.

Das Rollenspiel gehört schon seit Jahren als fester Bestandteil zu GTA. Dabei ist es so erfolgreich, dass es im Nachfolger GTA 6 sogar fest zum Programm gehören könnte. Wie viel MMO und Online im neusten Teil der Reihe stecken sollen, könnt ihr hier erfahren: GTA 6 hat so typische MMORPG-Features, es könnte leicht zu einem werden, sagt ein MMO-Entwickler

vulperabeste
Wer schon mal GTA RP gespielt hat weiß, was das für ein regelrechter Fiebertraum ist 😀

