Wenn ihr den Trailer zu GTA 6 bei 0:33 stoppt, entdeckt ihr ein Detail, das perfekt zu Vice City passt

Der letzte Trailer von GTA 6 kam vor über einem Jahr auf YouTube. Jetzt haben die Fans ein Detail entdeckt, das nicht nur perfekt zu Vice City passt, sondern auch die Wiederkehr eines alten Charakters andeutet.

Was sehe ich da? Hält man den zweiten Trailer von GTA 6 genau bei Minute 0 und 33 Sekunden an, sieht man eigentlich eine Szene, in der Hauptcharakter Jason einen Laden überfällt oder Schulden eintreibt. Doch im Hintergrund gibt es ein kleines Detail zu entdecken.

Schaut man hinter Jason auf der linken Seite auf die Wand, so entdeckt man dort einen Salamander oder eine andere Echse als Wandtattoo – ihr seht sie auch auf dem Titelbild. Diese trägt ein auffälliges Muster in Blau mit weißen Punkten. Echte Fans von GTA kennen dieses Muster sehr gut, denn es ist genau das Gleiche, das Hauptcharakter Tommy Vercetti in Vice City getragen hat.

Tommy Vercetti ist der Hauptcharakter und Protagonist aus GTA: Vice City. Zuletzt erwähnt wurde er allerdings in GTA: San Andreas, seitdem fehlt jede Spur von ihm. Dass er als Nebencharakter, Auftraggeber oder Gegenspieler im neuen Teil wieder dabei ist, ist also möglich.

Hier könnt ihr den Trailer selbst sehen. Stoppt bei 0:33, um den Salamander zu entdecken.

Video starten Rockstar Games präsentiert GTA 6 im zweiten Trailer Autoplay

Fans zeigen sich begeistert vom Fund

Was sagen die Fans zu der Entdeckung? Die Fans von GTA 6 zeigen sich vollkommen fasziniert und begeistert vom Fund des Nutzers WorriedSheepherder42, der das Easter Egg auf Reddit geteilt hat. Dass sich nach einem Jahr und unzähligen Analysen, Expertenmeinungen und Videos noch ein Easter Egg im Trailer versteckt, hätten viele wohl nicht erwartet.

So schreiben sie auf Reddit:

Personal_Principle77: „Bruder, wie zur Hölle hast du das bemerkt? Diese Community ist der Wahnsinn.“

counteroffer19: „Gute Entdeckung. Verdammt.“

Horror-Pop8323: „Heiliger Strohsack… das ist Tommy Vercetti.“

SolidBat: „Rockstar enttäuscht nie, wenn es um solche kleinen Details geht. Wow.“

Das kleine Detail kann viele Fans begeistern. Gleichzeitig wird auch weiterhin viel über den Preis diskutiert. Stimmt deshalb gerne hier ab, wie viel ihr bereit wärt, für GTA 6 zu bezahlen:

Kennt ihr noch mehr Easter Eggs und Details, die viele Spieler übersehen haben? Schreibt sie gerne in die Kommentare. Am Donnerstag starten die Vorbestellungen für GTA 6, und die Fans warten bereits gespannt auf den nächsten Trailer. Doch die Preise könnten schon jetzt geleakt worden sein: GTA 6 Preis geleakt? Diese Woche erfahren wir endlich, wie viel wir künftig für Videospiele zahlen werden