Community Gaming News
0

GTA 6 Preis geleakt: Diese Woche erfahren wir endlich, wie viel wir künftig für Videospiele zahlen werden

CedricH Cedric Holmeier Lesezeit 2 Minuten
GTA 6 Online Release Date Titelbild

Eigentlich starten die Vorbestellungen für GTA 6 erst am Donnerstag, dem 25. Juni. Ein Händler hat seine Preise jetzt schon veröffentlicht, und wenn die wahr werden, könnte es richtig teuer werden.

GTA 6: Alle Infos zur Map – So sieht Vice City aus
GTA 6: Alle Infos zur Map – So sieht Vice City aus

Wie hoch sind die Preise? Der portugiesische Händler FNAC hat in seinem Online-Shop fünf verschiedene Editionen von GTA 6 noch unter einem Arbeitstitel gelistet. Die fünf Produkteinträge mit dem Codenamen „RS“, der für Rockstar stehen könnte, erscheinen alle zum GTA 6 Release Date am 19. November 2026.

Es scheint also naheliegend, dass es sich hier um fünf verschiedene Editionen von GTA 6 handelt. Die Preise für die fünf Editionen sind dabei nicht günstig:

  • RS1 – 89,99 Euro
  • RS2 – 99,99 Euro
  • RS3 – 109,99 Euro
  • RS4 – 119,99 Euro
  • RS5 – 199,99 Euro

Auch wenn das Listing der Produkte inzwischen wieder entfernt wurde, zeigt ein Screenshot auf Reddit klar, dass es die Einträge gab.

Hier könnt ihr ein neues Video zu GTA 6 sehen:

Video starten
Video zu GTA 6 zeigt die Spielwelt aus einem neuen Winkel

Teures GTA 6

Was bedeutet dieser Preis? Die Spieleindustrie braucht Geld. Das haben verschiedene führende Persönlichkeiten zuletzt genauso ausgedrückt und zeigen auch die vielen Entlassungen und Einsparungen. Sollte GTA 6 wirklich knappe 90 € für die Basis-Version verlangen, ist ein perspektivischer Anstieg auf den Preis in der gesamten Industrie zu erwarten.

Das bedeutet: Vollpreistitel würden in Zukunft auf 90 € ansteigen, während besondere Editionen sogar 120 € oder 200 € kosten würden. Für das angespannte Portemonnaie der Gamer keine gute Nachricht. Die Industrie hat aber schon deutlich gemacht, dass GTA 6 einen neuen Preisanker setzen wird, an dem man sich orientieren muss.

Wie sicher ist das? Die oben genannten Preise sind extrem unsicher. Nicht nur ist das Listing inzwischen wieder verschwunden, es könnte sich hier ebenso gut um einen Platzhalter halten.

Die Preise sind genauso wenig bestätigt, wie, dass es fünf verschiedene Editionen geben wird. Gleichzeitig wäre der Preis durchaus denkbar, plausibel und glaubwürdig. Zum Beispiel könnte die Edition für 200 € physisches Merchandise erhalten, während die 100 € teure Edition direkt Bonus-Guthaben für das neue GTA Online enthalten könnte.

Mehr zum Thema
„Wenn das stimmt, bin ich so enttäuscht von Rockstar“ – Fans von GTA 6 ärgern sich über ein unschuldiges Krokodil
von Caroline Fuller
„Wenn das stimmt, bin ich so enttäuscht von Rockstar“ – Fans von GTA 6 ärgern sich über ein unschuldiges Krokodil
33 Details aus dem Cover Art von GTA 6, die ihr verpasst habt
von Cedric Holmeier
33 Details aus dem Cover Art von GTA 6, die ihr verpasst habt
GTA 6 macht große Befürchtung vieler Fans wahr, doch die finden das plötzlich nicht mehr so schlimm
von Cedric Holmeier
GTA 6 macht große Befürchtung vieler Fans wahr, doch die finden das plötzlich nicht mehr so schlimm

Würdet ihr GTA 6 in seiner Basis-Version für 89,99 € kaufen oder ist euch das einfach zu viel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Der Preis von GTA 6 wird spätestens am 25. Juni 2026 klar werden. Dann erscheint vielleicht auch der dritte Trailer zum Spiel. Bis dahin gibt es aber einige neue Details zu entdecken: 33 Details aus dem Cover Art von GTA 6, die ihr verpasst habt

Quelle(n):
  1. reddit.com

Bitte lies unsere Kommentarregeln, bevor du kommentierst.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
0
Sag uns Deine Meinungx