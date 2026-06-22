GTA 6 Preis geleakt: Diese Woche erfahren wir endlich, wie viel wir künftig für Videospiele zahlen werden

Eigentlich starten die Vorbestellungen für GTA 6 erst am Donnerstag, dem 25. Juni. Ein Händler hat seine Preise jetzt schon veröffentlicht, und wenn die wahr werden, könnte es richtig teuer werden.

Wie hoch sind die Preise? Der portugiesische Händler FNAC hat in seinem Online-Shop fünf verschiedene Editionen von GTA 6 noch unter einem Arbeitstitel gelistet. Die fünf Produkteinträge mit dem Codenamen „RS“, der für Rockstar stehen könnte, erscheinen alle zum GTA 6 Release Date am 19. November 2026.

Es scheint also naheliegend, dass es sich hier um fünf verschiedene Editionen von GTA 6 handelt. Die Preise für die fünf Editionen sind dabei nicht günstig:

RS1 – 89,99 Euro

RS2 – 99,99 Euro

RS3 – 109,99 Euro

RS4 – 119,99 Euro

RS5 – 199,99 Euro

Auch wenn das Listing der Produkte inzwischen wieder entfernt wurde, zeigt ein Screenshot auf Reddit klar, dass es die Einträge gab.

Hier könnt ihr ein neues Video zu GTA 6 sehen:

Video starten Video zu GTA 6 zeigt die Spielwelt aus einem neuen Winkel Autoplay

Teures GTA 6

Was bedeutet dieser Preis? Die Spieleindustrie braucht Geld. Das haben verschiedene führende Persönlichkeiten zuletzt genauso ausgedrückt und zeigen auch die vielen Entlassungen und Einsparungen. Sollte GTA 6 wirklich knappe 90 € für die Basis-Version verlangen, ist ein perspektivischer Anstieg auf den Preis in der gesamten Industrie zu erwarten.

Das bedeutet: Vollpreistitel würden in Zukunft auf 90 € ansteigen, während besondere Editionen sogar 120 € oder 200 € kosten würden. Für das angespannte Portemonnaie der Gamer keine gute Nachricht. Die Industrie hat aber schon deutlich gemacht, dass GTA 6 einen neuen Preisanker setzen wird, an dem man sich orientieren muss.

Wie sicher ist das? Die oben genannten Preise sind extrem unsicher. Nicht nur ist das Listing inzwischen wieder verschwunden, es könnte sich hier ebenso gut um einen Platzhalter halten.

Die Preise sind genauso wenig bestätigt, wie, dass es fünf verschiedene Editionen geben wird. Gleichzeitig wäre der Preis durchaus denkbar, plausibel und glaubwürdig. Zum Beispiel könnte die Edition für 200 € physisches Merchandise erhalten, während die 100 € teure Edition direkt Bonus-Guthaben für das neue GTA Online enthalten könnte.

Würdet ihr GTA 6 in seiner Basis-Version für 89,99 € kaufen oder ist euch das einfach zu viel? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Der Preis von GTA 6 wird spätestens am 25. Juni 2026 klar werden. Dann erscheint vielleicht auch der dritte Trailer zum Spiel. Bis dahin gibt es aber einige neue Details zu entdecken: 33 Details aus dem Cover Art von GTA 6, die ihr verpasst habt