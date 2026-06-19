33 Details aus dem Cover Art von GTA 6, die ihr verpasst habt

Das neue Cover Art von GTA 6 hat viel mehr Details, als man auf den ersten Blick sieht. Wir haben das Design wortwörtlich unter die Lupe genommen und verraten euch 33 Details, die es zu entdecken gibt.

Was ist das für ein Design? Die Entwickler von GTA 6 haben am 18. Juni 2026 gezeigt, wie das Design ihrer Verkaufsbox aussehen wird. Dabei verstecken sich viele Details in den Zeichnungen. Wir haben uns die Details für euch angesehen.

Wichtig: Das Cover-Art gibt es in verschiedenen Versionen für verschiedene Geräte. Dadurch sieht man auch unterschiedliche Ausschnitte der Bilder, die mal mehr und mal weniger verraten. Wir haben uns hier aus allen Versionen bedient.

Hier könnt ihr den Trailer sehen:

Video starten Video zu GTA 6 zeigt die Spielwelt aus einem neuen Winkel Autoplay

Ausschnitt 1: Das „GTA-Girl“

Das diesjährige „GTA-Girl“ auf der linken Seite ist ein echter Hingucker und trägt ein ganz besonderes Detail am Körper: Auf ihrem Handgelenk hat sie ein prägnantes Tattoo mit der Zahl 305. Das ist kein Zufall, sondern der originale, unverkennbare Telefon-Vorwahlcode für das Miami-Dade County (also inklusive Miami, Miami Beach, Coral Gables und Hialeah) sowie für die Florida Keys, wo GTA 6 spielen wird. Wer noch genauer hinsieht, entdeckt auf ihrer Hüfte ein weiteres, deutlich verspielteres Tattoo mit der Aufschrift „Vice Baby“, was natürlich eine direkte Hommage an die legendäre Spielwelt ist. Auch bei ihrer Kleidung wurde nicht gespart: Ihr stylishes, grünes Netzshirt zeigt eine große, weiße 6, was rein optisch natürlich perfekt zum Titel des Spiels passt. In ihrer linken Hand hält sie ganz lässig eine Dose. Dabei handelt es sich um ein Getränk der Marke „Thaw“, was übersetzt so viel wie „auftauen“ bedeutet. Das Girl steht allerdings nicht irgendwo in der Gegend herum, sondern posiert direkt vor einer Bar mit dem Namen „The Atoll“, die mit der einladenden Unterüberschrift „Bar and Chill“ versehen ist.

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