Pokémon GO: Trainer zeigt stolz die vielleicht seltenste Sammlung, die ihr je gesehen habt

In Pokémon GO gibt es einige verdammt seltene Pokémon – etwa die legendären Galar-Vögel. Die Seltenheit hielt einen Trainer aber nicht davon ab, die drei in ihrer wohl perfekten Form zu sammeln.

Was hat der Trainer gefangen? Ein Post im Subreddit pokemongo erhielt kürzlich extrem viel Aufmerksamkeit – und das zurecht. Denn in dem Post, den User Tschocksucker auf Reddit teilte, ist eine kleine Sammlung zu sehen, die vielleicht sogar einzigartig sein könnte.

Der Spieler sammelte nämlich:

Galar-Arktos, -Zapdos und -Lavados. Das ist allein schonmal eine Leistung.

Alle drei waren auch noch Shinys.

Und alle drei haben komplett perfekte Werte – sie sind somit alle Shundos . Dazu muss man sagen: Die Werte wurden nicht so gefangen, sondern mithilfe von Kronkorken verbessert. Aber auch die gibt es nicht so oft.

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In den Kommentaren zeigen sich Spieler schwer beeindruckt. Da fallen Komplimente für die Sammlung und die Entscheidung, für diese Pokémon die Kronkorken einzusetzen. Manche betonen geradezu Fassungslosigkeit, diese drei Pokémon in der Form zu besitzen.

Aber was macht diese Sammlung so besonders?

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Warum die drei Shundo-Vögel absolut verrückt sind

Galar-Arktos, -Zapdos und -Lavados sind seit 2022 in Pokémon GO zu fangen. Sie erschienen vor etwa vier Jahren gemeinsam mit dem täglichen Abenteuerrauch.

Dieses Item kann man verwenden, um für 15 Minuten am Tag zusätzliche Spawns zu erhalten. Und wenn man ganz, ganz, ganz viel Glück hat, können auch die seltenen, legendären Vögel erscheine.

Es gibt aber zwei Probleme:

Zum einen sind die Monster brutal selten

Zum anderen sind sie auch sehr schwer zu fangen. Oftmals flüchten sie, bevor man sie sich schnappen kann.

Das ein Galar-Vogel erscheint, ist also schonmal sehr unwahrscheinlich. Aber dass der dann auch noch Shiny ist, ist noch unwahrscheinlicher. Man geht momentan davon aus, dass die Shiny-Vögel in etwa eine Spawn-Rate von 1 zu 20 haben.

Es braucht also irre viel Glück, die schillernde Variante zu finden. Und das dann mit perfekten Werten zu schaffen, drei Mal – das scheint sogar unmöglich, oder zumindest unfassbar unwahrscheinlich. Nachvollziehbar also, dass der Trainer hier die Kronkorken verwendet hat, um eine Sammlung zu schaffen, die so wahrscheinlich nicht allzu oft im Spiel existiert – wenn sie nicht sogar einzigartig ist.

Autor Max hat bis heute übrigens erst zwei Galar-Vögel gefangen – Arktos und Lavados, letzteres per Meisterball. Zapdos versteckt sich auch heute, nach vier Jahren, immer noch. Wie sieht euer Galar-Vogel-Glück aus? Hattet ihr da schon mehr Erfolg? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und wenn ihr wissen wollt, was sonst so in Pokémon GO läuft: Hier sind alle Events in Pokémon GO im August 2026.