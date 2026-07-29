Pokémon GO: Lohnt sich die letzte Rampenlicht-Stunde im Juli morgen?

Der Juli endet und bringt die letzte Rampenlicht-Stunde des Monats mit zu Pokémon GO. MeinMMO zeigt euch, was euch hier erwartet.

Was ist das für ein Event? Die Rampenlicht-Stunde ist ein kurzes, nur 60 Minuten langes Event, das regulär jeden Donnerstag stattfindet. Hier erwartet euch mindestens ein Monster, das im Fokus steht, sowie ein Bonus, der passend dazu aktiv ist.

Am 30. Juli 2026 erwartet euch die letzte Rampenlicht-Stunde des Monats Juli. Hier wartet Bidiza, das Normal-Monster aus der 4. Generation, das von vielen Trainern leicht ironisch als Gott angesehen wird. Mit Bidifas besitzt es zudem eine Entwicklung.

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Rampenlicht-Stunde am 30. Juli 2026 – Start und Boni

Wann läuft das Event? Wie gewohnt startet das Event um 18:00 Uhr. Es läuft genau eine Stunde und endet somit um 19:00 Uhr wieder.

Welcher Bonus ist aktiv? Verschickt ihr während des Events Monster an den Professor, dann erhaltet ihr hierfür die doppelte Menge an Bonbons.

Kann man Shiny-Bidiza fangen? Ja, das ist möglich. Dafür müsst ihr jedoch etwas Glück haben. Auch wenn Bidiza im Event in hoher Anzahl erscheint, so ist die Shiny-Chance nicht zusätzlich erhöht.

Lohnt sich das Event? Seid ihr in der Rampenlicht-Stunde auf der Suche nach einem starken neuen Angreifer für euer Raid-Team oder für die Kampfligen, dann werdet ihr enttäuscht. Bidiza ist, entgegen seines Rufs als Gott, kein starkes Monster und gehört entsprechend nicht zu den besten Angreifern in Pokémon GO. Dies gilt auch für die Entwicklung.

Der Bonus des Events ist jedoch stark und sollte von euch genutzt werden, wenn eure Pokémon-Box aus allen Nähten platzt. Versendet ihr im Event Monster, dann erhaltet ihr die doppelte Menge an Bonbons. Es lohnt sich daher, entsprechende Monster bereits vorab mit einem Tag zu markieren, um diese im Event schnell versenden zu können.

Interessiert ihr euch für die Rampenlicht-Stunde? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, was der kommende Monat an Inhalten wie Events, Raids und Rampenlicht-Stunden für euch mitbringt, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im August 2026 in Pokémon GO.