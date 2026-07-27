Trainer findet Trick, wie ihr günstiger Raids in Pokémon GO absolvieren könnt

Um Raids in Pokémon GO zu absolvieren, müsst ihr entsprechende Items besitzen. Ein Trainer hat herausgefunden, wie hier etwas gespart werden kann.

Seit einiger Zeit gibt es in Pokémon GO die Möglichkeit, an Super-Mega-Raids teilzunehmen. Im Zuge dieser besonderen Raids wurden auch die Link-Ladungen ins Spiel gebracht. Mit diesen könnt ihr an Mega-Raids vor Ort teilnehmen und auch aus der Entfernung, wenn ihr zusätzlich einen Fern-Raid-Pass besitzt.

Beide Items kosten einiges an PokéCoins, die ohnehin schon rar sind. Ein Trainer hat nun eine Möglichkeit gefunden, wie ihr hier ein paar Münzen sparen könnt.

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Unvorbereitet in den Raid heißt Münzen sparen

Was hat der Trainer herausgefunden? Wenn ihr in einer Raid-Lobby seid und euch der nötige Fern-Raid-Pass sowie die Link-Ladungen fehlen, dann könnt ihr dem Raid nicht beitreten. Stattdessen wird euch ein Fenster angezeigt, in dem ihr direkt beide Items kaufen könnt.

Wie der Trainer auf Reddit berichtet, sind die Kosten für die Items in diesem Fenster etwas günstiger, als wenn ihr sie regulär im Ingame-Shop erwerbt.

Holt ihr euch die Pakete mit 600 Link-Ladungen sowie 3 Fern-Raid-Pässe, dann zahlt ihr im Ingame-Shop dafür insgesamt 775 PokéCoins. Erwerbt ihr die Items in dem Bildschirm der Raid-Lobby, dann könnt ihr sie hier für 750 Münzen erwerben. Ihr spart hier im Vergleich also immerhin 25 PokéCoins.

Da ihr regulär nur 50 PokéCoins pro Tag kostenlos durch Arenen im Spiel erhalten könnt, könnt ihr hierbei also immerhin einen halben Tag an kostenlosen Coins sparen.

Warum das so ist und ob es Scopely so bewusst ist, ist nicht bekannt. Es ist also auch schwer zu sagen, ob der kleine Rabatt dauerhaft verfügbar im Spiel bleibt, oder ob er in der Zukunft irgendwann entfernt wird.

Ist euch das auch schon aufgefallen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte wie Events, Raids und Dyna-Bosse euch im nächsten Monat im Spiel erwarten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im August 2026 in Pokémon GO.