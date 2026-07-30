Mein bester Wurf in Pokémon GO brachte über 150.000 EP, aber ich bin trotzdem unzufrieden

Diese Woche konnte man in Pokémon GO irre viele EP einsacken. Unser Autor Max nutzte das für seinen bislang besten Wurf aller Zeiten. Aber: Da war trotzdem mehr drin.

Pokémon GO feierte Geburtstag und kündigte in dem Zuge ein Event an, bei dem man die zehnfache Menge an EP für Pokémon-Fänge einkassieren konnte. Wenn man das gut plante, gab es hier die Möglichkeit, irre viel EP mit einem einzigen Wurf einzusacken.

Und genau das habe ich getan: Ich wollte meine 7-Tage-Serie genau so aufrechterhalten, dass sie beim Zehnfach-Event zum Tragen kommt. Zudem hatte ich ein neues Pokémon im Auge und wollte gut werfen. Hat das geklappt? Nun ja! Seht erstmal hier – mein Ergebnis:

Schauen wir auf die EP-Verteilung:

Ich habe ein Glücks-Ei eingesetzt, dadurch werden alle EP verdoppelt.

Für den Fang habe ich 1.000 EP erhalten, also mit Ei 2.000.

Der erste Fang des Tages brachte mir 15.000, also 30.000.

Der Serienbonus brachte ganze 120.000 EP!

Und der Curveball nochmal 400.

Insgesamt habe ich für meinen bisher besten EP-Wurf in mehr als 8 Jahren Pokémon GO 152.400 EP erhalten, und eigentlich finde ich das auch wirklich cool.

Aber: da wäre noch mehr drin gewesen.

Video starten Pokémon GO: Über 800 Trainer kämpfen in Gigadynamax-Kampf Autoplay

Wie hätte ich meinen Wurf noch besser machen können?

Es gibt einige Punkte, die ich besser machen wollte, die aber nicht geklappt haben.

Neues Pokémon: Das hätte nochmal 2.000 EP gebracht. Ich dachte auch, ich hätte noch kein Gierspenst, das ich an diesem Morgen aus dem GO Pass fing – zumindest war keins in meiner Sammlung, und es wurde auch nur als Schatten angezeigt. Aber das lag wohl an der Spezialmünze, die es im Event getragen hat, und Gierspenst hab ich wohl schonmal gefangen. Naja!

Fabelhafter Wurf: Das wären nochmal 20.000 gewesen. Da hab ich einfach nicht gut genug geworfen, leider.

Erster Wurf: Wäre Gierspenst beim ersten Mal dringeblieben, hätte ich nochmal 1.000 EP erhalten. Ist es aber nicht.

Zudem gibt es Boni für aktive Mega-Entwicklungen oder den Fang-Experten, wenn man sich im AR-Modus an das Pokémon ranschleicht. Das hab ich aber einfach nicht gemacht.

Wie man das so richtig richtig macht, zeigte jüngst User 22lava44 im Subreddit zu Pokémon GO. Da kamen ganze 181.500 EP bei einem einzigen Wurf rum. Den Post auf Reddit findet ihr hier.

Insgesamt bin ich schon glücklich damit, dass die 7-Tage-Strecke funktioniert hat – denn zwischendrin hatte ich fast vergessen, mal mein tägliches Pokémon zu fangen. Aber dadurch, dass die Bedingungen für einen Wurf mit über 180.000 EP möglich waren, bin ich trotzdem etwas unzufrieden. Naja – nächstes Mal!

Zehnfache EP gibt es jetzt nicht mehr in Pokémon GO, dafür aber jede Menge weitere Termine, die man sich als Trainer mal im Kalender anstreichen könnte. Damit ihr immer auf dem Schirm habt, was das Spiel als Nächstes bietet, haben wir hier unsere Übersicht für euch. Wir zeigen euch alle Events im August 2026 bei Pokémon GO.