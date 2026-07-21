Pokémon GO: Fangt ab heute 7 Tage lang jeden Tag ein Monster, oder ihr werdet es bereuen!

In Pokémon GO könnt ihr in einer Woche extrem viele EP auf einen Schlag kassieren. Aber die Vorbereitung muss stimmen.

Was ist los in Pokémon GO? Pokémon GO feiert in diesem Monat Geburtstag, und gerade läuft ein Event mit ziemlich spannenden Boni – der Hyperbonus: 10-Jahre-Edition.

Ein spannender Bonus dieses Events ist die Menge an EP, die man einsacken kann. Schon jetzt gibt es sechsfache Fang-EP, es werden bis Ende des Events aber noch mehr.

Welche Tage werden wichtig? Am 25., 26. und 27. Juli erhaltet ihr die zehnfachen Fang-EP (zumindest ab 10:00 Uhr am 25. und bis 20:00 Uhr am 27.)

Und das Tolle daran: Wenn ihr jetzt alles richtig macht, könnt ihr das für den perfekten Wurf ausnutzen.

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Was ist mit perfekter Wurf gemeint?

Gemeint ist, dass ihr mit nur einem Wurf unfassbar viele EP machen könnt, wenn ihr den zehnfachen EP-Bonus ausnutzt. Maßgeblich dafür ist die 7-Tage-Streak: Fangt ihr jeden Tag ein Pokémon, erhaltet ihr für das erste Pokémon am 7. Tag zusätzliche 6.000 EP – oder eben 60.000, wenn es zehnfache EP gibt.

Ihr solltet also heute schauen, dass ihr entweder am 25., 26. oder 27. Juli eure 7-Tage-Streak beendet. Wenn ihr gerade keine aktive Streak habt, könnt ihr heute noch anfangen, um in 7 Tagen die Belohnung abzuholen.

Wie würde ein perfekter Wurf aussehen? Zusätzlich zur 7-Tage-Streak solltet ihr versuchen, mit dem Wurf noch weitere Boni einzukassieren. Ein paar Beispiele:

Ein Pokémon-Fang bringt schonmal 100 EP

Ein neues Pokémon, das ihr noch nicht habt, bringt 1.000 EP

Der erste Fang des Tages bringt 1.500 EP

Ein Curveball bringt 20

Beim ersten Versuch bringt 50

Ein fabelhafter Wurf bringt 1.000 Punkte

Das könnt ihr alles mal 10 rechnen. Wenn ihr dann noch ein Glücks-Ei verwendet, dann verdoppelt sich die Zahl nochmal.

Ihr seht: Wenn alles richtig läuft, könntet ihr in 7 Tagen mit nur einem Wurf geradezu bescheuert viele EP einsacken. Also: Bereitet euch am besten ab heute schon darauf vor! Ein gutes Beispiel, wie das aussehen kann, sehr ihr hier.

Auch, wenn ihr schon eine aktive Streak habt, die am 25. oder 26. Juli endet, haut das noch hin. Schlecht ist, wenn ihr gerade eine aktive Streak mit beispielsweise vier Tagen habt. Dann geht es nicht mehr auf.

Werdet ihr euch an dem perfekten Wurf versuchen? Oder habt ihr eh schon so viele EP, dass das für euch egal? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und wenn ihr noch mehr über die Events im aktuellen Monat wissen möchtet, schaut am besten in unserer Übersicht vorbei. Hier sind alle Events im Juli 2026 bei Pokémon GO.