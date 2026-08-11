GTA Online: Alle aktuellen wöchentlichen Events, Rabatte und Boni im August 2026

MeinMMO zeigt euch alle aktuellen Events und ihre enthaltenen Boni in GTA Online, damit ihr rechtzeitig von ihnen profitieren könnt.

Was sind Events in GTA Online? Events in GTA Online sind regelmäßig, wöchentlich stattfindende Veranstaltungen, bei denen in der Regel Rabatte und weitere Boni angeboten werden, wie verdoppelte GTA$ und RP.

Damit ihr up-to-date bleibt, haben wir für euch das aktuelle Event zusammengefasst:

Summer-Heist-Event

Summer Heist Event (Bildquelle: Rockstar DE)

Das Summer-Heist-Event bietet noch bis zum 12. August 2026 weitere Boni an, bevor diese am 13. August wieder verschwinden. Hier erwarten euch kostenlose Geschenke und Boni, teilweise allein fürs Einloggen. Es lohnt sich also, zumindest einmal reinzuschauen.

Boni und Belohnungen vom 6. – 12. August 2026

100%ige Chance, die Pantherstatue beim ersten Durchgang des Finales des „Cayo Perico Heist“ zu finden.

Schließt das „Cayo Perico Heist“-Finale ab und erhaltet die Panther-Tourjacke.

2x GTA$ und RP in „Assault on Cayo Perico“.

2x GTA$ und RP in „A Superyacht Life“.

3x GTA$ und RP in der Community-Missionsserie.

Spielt GTA Online und erhaltet 1.000.000 GTA$ Login-Bonus.

Spielt GTA Online und erhaltet die Sonnenuntergangsknicklichtkette und die blau-pinke Knicklichtbrille.

Wöchentliche Herausforderung: Übersteht drei Wellen im Cayo-Perico-Überlebenskampf, um das alte R*-Logo-Rauschen-T-Shirt und 100.000 GTA$ zu erhalten.

Video starten Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten Autoplay

Rabatte vom 6. – 12. August 2026

Paleto-Bay-Unternehmensimmobilien – 60 % Rabatt

Luxusapartments – 40 % Rabatt

Benny’s Fahrzeugaufrüstungen – 40 % Rabatt

Karin Kuruma (gepanzert, Sportwagen) – 60 % Rabatt

Karin Kuruma (Sportwagen) – 60 % Rabatt

Lampadati Toro (Boot) – 30 % Rabatt

Albany Cavalcade XL (SUV) – 30 % Rabatt

Canis Castigator (SUV) – 30 % Rabatt

HVY Vetir (Militärfahrzeug) – 30 % Rabatt

Pegassi Reaper (Supersportwagen) – 30 % Rabatt

Dinka Kanjo SJ (Coupé) – 30 % Rabatt

Gepanzerter Brute Boxville (Transporter) – 30 % Rabatt

Progen Itali GTB (Supersportwagen) – 30 % Rabatt

BF Weevil (Kompaktwagen) – 30 % Rabatt

Obey 8F Drafter (Sportwagen) – 30 % Rabatt

Pfister Comet Safari (Sportwagen) – 30 % Rabatt

Gibt es Inhalte, auf die ihr euch diesen Monat besonders freut? Schreibt es uns gern in die Kommentare! Wenn ihr euch neben eurer Zeit in GTA Online bereits auf GTA 6 freut, haben wir für euch eine Liste vorbereitet, wie ihr euch am besten auf den Release vorbereiten könnt: GTA 6 erscheint bereits in wenigen Monaten: Diese 5 Dinge solltet ihr bis November unbedingt erledigen