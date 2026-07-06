Trainer landet fast perfekten Wurf in Pokémon GO, erhält knapp 70.000 Erfahrungspunkte auf einen Schlag

Wollt ihr das maximale Level in Pokémon GO erreichen, dann benötigt ihr viele Erfahrungspunkte. Wie viele mit einem einzigen Wurf möglich sind, hat ein Trainer bewiesen.

Für viele Trainer ist das Erreichen des maximalen Levels in Pokémon GO ein Ziel, das nicht nur sehr viel Ausdauer, sondern auch viel Zeit benötigt. Vor allem seit dem Update, dass das maximale Level auf Stufe 80 erhöht hat.

Mit guten Würfen und dem passenden Event lässt sich dabei direkt eine Menge an Erfahrungspunkten farmen. Das beweist auch ein Trainer, dem der fast perfekte Wurf gelungen ist, der ihn mit knapp 70.000 Erfahrungspunkten belohnt hat.

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Boni, Skill und etwas Glück

Was hat der Trainer gemacht? Um die unfassbare Menge an 69.460 Erfahrungspunkten in einem einzigen Wurf zu sammeln, hat der Trainer nicht nur einen guten Wurf hingelegt, sondern auch Glück durch ein aktuelles Event gehabt – sowie selbst nachgeholfen.

Wie auf dem Bild auf Reddit zu sehen ist, hat er das Monster mit dem ersten Wurf gefangen. Dabei ist ihm ein „fabelhafter“-Curveball gelungen. Neben diesen Faktoren hat er zusätzlich ein Glücks-Ei aktiviert sowie eine passende Mega-Entwicklung aktiv gehabt, was beides für zusätzliche Erfahrungspunkte sorgt.

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Die beiden wichtigsten Faktoren waren jedoch andere. Zum einen war der Fang der erste Fang des Tages nach 7 aufeinanderfolgenden Tagen, an dem er ein Monster gefangen hat. Zum anderen war genau in dieser Zeit das Event zum 10-jährigen Jubiläum von Pokémon GO aktiv.

Das Event sorgte dafür, dass alle Erfahrungspunkte beim Fang die 4-fache Menge einbringen. Dadurch konnte der Trainer diese riesige Menge an Erfahrungspunkten mit einem einzigen Wurf ergattern.

Wäre noch mehr drin gewesen? Ja. Dieser fast perfekte Wurf hätte tatsächlich sogar noch mehr Erfahrungspunkte bringen können. Hätte er das Monster noch nicht gehabt, hätte es 1.000 weitere Erfahrungspunkte gegeben (4.000 mit dem Event-Bonus). Der Einsatz des Meisterballs hätte ebenfalls nochmal 1.000 (4.000 mit Bonus des Events) Erfahrungspunkte hinzufügen können.

Hattet ihr selbst bereits einen ähnlichen Wurf? Schreibt uns eure besten Würfe gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte euch im aktuellen Monat im Spiel erwarten, dann werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit allen Events im Juli 2026 in Pokémon GO.