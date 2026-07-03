Pokémon GO feiert 10 Jahre – So feiert ihr ab morgen im Spiel mit

Pokémon GO startet die Party zum 10. Jubiläum. Was euch bei diesem Event erwartet, fassen wir für euch zusammen.

Wann startet das Event? Die Party zum 10. Jubiläum beginnt am 4. Juli um 10:00 Uhr. Schluss ist dann am 6. Juli um 20:00 Uhr. Ihr könnt die Boni also an diesem Wochenende sowie am Montag ausnutzen.

Worum geht in dem Event? Pokémon GO wurde am 6. Juli 2016 veröffentlicht. Das Spiel löste einen gigantischen Hype aus. Nun steht der Juli 2026 im Zeichen dieses Jubiläums, unter anderem mit diesem Event.

Was ist das Highlight des Events? Gierspenst steht während der Geburtstags-Party im Vordergrund. Ihr könnt euch das kleine Münz-Pokémon während des Events mit einer Jubiläums-Münze schnappen und es hat die Chance, Shiny zu sein. Zudem kann es einen Spezialhintergrund haben.

Gierspenst zu erhalten ist natürlich nicht ganz so einfach – wie ihr Gierspenst in Pokémon GO fangt, lest ihr hier.

Allerdings gibt es noch weitere Boni, die interessant sind!

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Alle Boni des 10. Jubiläum in Pokémon GO

Fang-Boni: Wenn ihr während des Events Pokémon fangt, erhaltet ihr vierfache Fang-EP und vierfachen Fang-Sternenstaub. Der Fang-Spaziergang lohnt sich also.

Shinys: Wilde Event-Pokémon sollen während des Events eine erhöhte Shiny-Rate haben. Nach aktuellem Stand sollten das die Folgenden sein:

Pikachu mit Kuchenhut

Evoli mit Partyhut

Waumpel mit Partyhut

Exklusive Attacken: Ihr könnt über Entwicklung die besten Attacken für Bisaflor, Glurak und Turtok erhalten. Die drei steigen mit diesen Attacken zu guten Angreifern ihrer jeweiligen Typen auf und lohnen sich auf jeden Fall.

Entwickelt Bisaknosp zu Bisaflor, für Flora-Statue

Entwickelt Glutexo zu Glurak, für Lohekanonade

Und Schillok zu Turtok, für Aquahaubitze

Im Shop wird es zudem neue Outfits für eure Avatare sowie eine befristete Forschung geben. Letztere bringt unter anderem eine Super-Brutmaschine, einen Raid-Pass und ein Jubiläums-Gierspenst mit Spezialhintergrund, wenn ihr die Forschung rechtzeitig abschließt. Die Forschung kostet 1,99 US-Dollar (in Euro ähnlich).

Das 10. Jubiläum fungiert als Startschuss für den aktuellen Monat, der nicht nur die Geburtstagsfeier, sondern auch den Weg der Legenden und das globale GO Fest 2026 mitbringt. Wenn ihr die Übersicht über alle Termine haben wollt, schaut hier vorbei: Alle Events im Juli 2026 in Pokémon GO.