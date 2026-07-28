Trainer wartet 10 Jahre in Pokémon GO, wird mit dem ultimativen Fang belohnt

Manche Ziele können in Pokémon GO einige Zeit in Anspruch nehmen. Ein Trainer berichtet, dass er 10 Jahre gewartet hat und nun ordentlich belohnt wurde.

Seit jeher gibt es Monster in Pokémon GO, die selten sind und die für Trainer ein großes Interesse darstellen. Dazu gehören neben seltenen kostümierten Monstern natürlich auch Shiny-Varianten von legendären Monstern. Besonders selten und begehrt ist die Kombination eines legendären Shiny-Monsters zusammen mit perfekten Werten, einem sogenannten Shundo (Shiny + Hundo).

Dass ihr manchmal etwas Geduld mitbringen müsst, um solch ein Exemplar zu ergattern, zeigt ein Trainer auf Reddit. Doch das Warten hat sich für ihn definitiv gelohnt.

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10 Jahre Pokémon GO, 1 Shundo

Was ist das für ein Pokémon? Wie der Trainer schreibt, spielt er bereits seit 10 Jahren Pokémon GO. In der Zeit hat er Level 70 erreicht und 80 Glücks-Tausche durchgeführt, bei denen ihr eine erhöhte Chance auf gute IV-Werte besitzt. Doch in all der Zeit hat er es bisher nicht einmal geschafft, ein Shundo zu erhalten.

Dies hat sich nun geändert. Wie in dem Video auf Reddit zu sehen ist, konnte er diese Lücke in seiner Sammlung nun schließen. Und das hat sich gelohnt. Er hat nämlich kein geringeres Monster als ein Mewtu als Shiny mit perfekten Werten erhalten.

Entsprechend groß ist die Freude, die er im Video versprüht. Den Beitrag mit dem Video verlinken wir hier für euch:

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Schaut ihr euch das Video an, dann seht ihr, dass er anfangs einen Premierball für den Fang einsetzen will. Während er den Ball bereits dreht, entscheidet er sich jedoch um und wirft stattdessen den Meisterball. Notwendig wäre dies eigentlich nicht gewesen, da Shiny-Legis aus Raids immer mit dem ersten treffenden Ball gefangen werden können.

Ob ihm dies in der Aufregung nicht bewusst war oder ob er einfach den besten Ball für das wohl beste Shundo im Spiel nutzen wollte, ist nicht bekannt. Passend dazu kommentiert Natganistan in dem Beitrag auch: „Shundo-Mewtu verdient es in einem Meisterball zu leben“.

Was sagt ihr dazu? Könnt ihr euch auch so über Fänge im Spiel freuen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Inhalte wie Events, Raids und Rampenlicht-Stunden in den nächsten Wochen im Spiel auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im August 2026 in Pokémon GO.