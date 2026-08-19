10 mächtige Drachen, die die Kreaturen aus House of the Dragon zum Frühstück verspeisen

Die großen Stars in House of the Dragon sind die anmutigen Drachen. Obwohl sie in Westeros zu den mächtigsten Kreaturen gehören, gibt es in anderen Filmen, Serien, Animes und Games noch deutlich beeindruckendere Drachen, die mit ihnen den Boden aufwischen könnten.

Wie wurde diese Liste erstellt? Wir haben uns Drachen aus anderen fiktionalen Werken basierend auf ihrer Stärke, Macht und Größe angeschaut und sie mit den Drachen aus Westeros verglichen. Dabei ist dies kein Ranking der einzelnen Plätze, sondern eine Sammlung mächtiger Drachen.

Die Liste basiert auf der subjektiven Meinung des Autors. Kennt ihr noch mächtige Drachen, dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare.

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Ancalagon – Der größte Drache aus Mittelerde

Stammt aus dem Universum von Mittelerde von Autor J.R.R. Tolkien (Der Herr der Ringe, Der Hobbit, Das Silmarillion).

Noch lange vor den Ereignissen von Herr der Ringe war das größte Problem von Mittelerde der Schurke Morgoth. Zwischen dem 545. und dem 587.Jahr des ersten Zeitalters herrschte der Krieg des Zorns, in dem die Menschen und Elben sich zusammen mit den Valar und Maiar den Mächten des Bösen stellten.

Als Morgoths Lage immer schlechter wurde, entfesselte er seine Geheimwaffe: Anaclagon, den mächtigsten Drachen, der jemals existierte. Zusammen mit anderen Drachen konnte er die Truppen der Valar zurückdrängen. Dank der großen Adler konnten die Drachen aber doch noch besiegt werden.

Ancalagon könnte die Drachen in Westeros nur dank seiner Stärke und Größe wohl besiegen. Seine Maße werden von Tolkien zwar nie genannt, es wird aber beschrieben, dass er bei seiner Niederlage auf Thangorodrim gefallen ist, einer Vulkangruppe, die danach zerstört war. Das scheint zumindest anzudeuten, dass Ancalagon wirklich gigantisch war (Quelle: Tolkien Gateway).