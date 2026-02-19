Pokémon GO: Lunala besiegen – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

Pokémon GO: Lunala besiegen – Die 20 besten Konter im Raid-Guide

Ihr könnt nun Lunala in Pokémon GO herausfordern. Um den Boss erfolgreich zu besiegen, zeigen wir euch die besten Konter im Raid-Guide.

Was ist Lunala für ein Pokémon? Lunala ist ein legendäres Pokémon aus der 7. Generation und das Gegenstück zu Solgaleo. Es besitzt die Typen Psycho und Geist. Habt ihr ein Cosmog, dann könnt ihr daraus Cosmovum entwickeln und anschließend entweder zu Lunala oder Solgaleo.

Wann ist das Pokémon in Raids? Ihr könnt das legendäre Monster am 21. Februar 2026 sowie am 22. Februar 2026 in 5-Sterne-Raids finden und herausfordern.

Wir zeigen euch, welche Pokémon und Attacken die besten Konter gegen Lunala sind und gegen welche Typen es schwach ist (Typ-Effektivität).

Lunala besiegen im Raid – Mit diesen Kontern

  1. Mega-Despotar mit Biss und Wirbler
  2. Crypto-Despotar mit Biss und Wirbler
  3. Necrozma (Morgenschwinge) mit Dunkelklaue und Schattenstrahl
  4. Mega-Absol mit Standpauke und Wirbler
  5. Crypto-Trikephalo mit Biss und Wirbler
  6. Mega-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer
  7. Crypto-Darkrai mit Standpauke und Spukball
  8. Crypto-Absol mit Standpauke und Wirbler
  9. Mega-Gengar mit Schlecker und Spukball
  10. Mega-Brutalanda mit Biss und Wirbler
  11. Despotar mit Biss und Wirbler
  12. Crypto-Snibunna mit Standpauke und Schmarotzer
  13. Crypto-Hundemon mit Standpauke und Schmarotzer
  14. Mega-Banette mit Dunkelklaue und Spukball
  15. Darkrai mit Standpauke und Spukball
  16. Crypto-Brutalanda mit Biss und Wirbler
  17. Gladimperio mit Standpauke und Schmarotzer
  18. Lunala mit Dunkelklaue und Spukball
  19. Mega-Garados mit Biss und Knirscher
  20. Trikephalo mit Biss und Wirbler

Schwächen von Lunala: Das Pokémon besitzt die Typen Psycho und Geist. Daher besitzt es gleich eine doppelte Schwäche gegenüber Angriffen der Typen Geist und Unlicht. Ihr solltet also vor allem diese Angriffe nutzen, um Lunala zu besiegen.

Gibt es Shiny-Lunala? Nein. Zum jetzigen Zeitpunkt könnt ihr die Shiny-Variante des Monsters noch nicht erhalten.

Wie viele Trainer werden benötigt? Besitzt ihr starke Konter und habt diese auf einem hohen Level, dann könnt ihr Lunala bereits mit 2 Trainern besiegen. Wenn ihr einen entspannteren Kampf haben wollt, dann solltet ihr mehr Trainer mitnehmen.

Es ist hilfreich, wenn ihr bereits vorab eure Raid-Teams organisiert. Dadurch ist gewährleistet, dass ihr nicht nur immer mit eurem besten Team in den Kampf zieht, sondern auch noch in jeder einzelnen Raid-Lobby etwas Zeit sparen könnt: So behaltet ihr die Übersicht über eure Raid-Teams und spart viel Zeit.

