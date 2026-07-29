Alle meckern über das Ende der Discs – Für mich kann diese Zukunft gar nicht schnell genug kommen

MeinMMO-Dämon Cortyn versteht den Trubel um die Abschaffung der Discs nicht. Denn das bringt auch viele Vorteile, die seit Jahren genutzt werden.

In den letzten Wochen hat ein Thema die Gaming-Community ziemlich in Aufruhr versetzt: die anstehende Abschaffung von Discs bei der PlayStation. Für viele Spielerinnen und Spieler war das der Grund für einen großen Aufschrei und sogar schon einige geplante Boykott-Aktionen.

Dabei verstehe ich die Kritik durchaus. Die Entscheidung, künftig keine festen Datenträger mehr zu haben, kann man durchaus kritisieren.

Video starten Die Schöpfer der PlayStation besuchten hunderte Entwickler, doch alle fanden die Idee furchtbar Autoplay

In meinem Leben kommen schon lange keine Discs mehr vor

Ich habe das einfach mal mit meiner Lebensrealität abgeglichen und glaube: Der Einfluss auf mich wird äußerst gering sein.

Dabei habe ich es auch geliebt, Boxen zu sammeln.

Ich hatte damals eine große, leere Wand und habe all meine PS2- und PS3-Spiele mit Klett ausgestattet, um sie mir an die Wand zu hängen. Das hatte so ein bisschen Videothek-Feeling ( kennt noch jemand Videotheken? ) und sah auch einfach gut aus – zumindest bis es im Sommer dann so heiß wurde, dass der Kleber auf der Rückseite der Klettstreifen sich löste und die halbe Wand in einer Kettenreaktion krachend zu Boden ging.

Auch jetzt stelle ich mir gerne noch eine Collector’s Edition ins Regal. Aber ich brauche die physischen Datenträger nicht mehr für mein Gaming-Erlebnis.

Ganz ehrlich? Inzwischen nerven Discs mich sogar ungeheuer. Jedes Mal, wenn meine PlayStation von mir möchte, dass ich doch bitte die Disc für „Detroit: Become Human“ einlege, rolle ich entnervt mit den Augen. Es ist im Grunde das einzige Spiel, für das ich noch aufstehen muss und bei dem die PlayStation ab und an laut mit dem Laufwerk rattert, weil irgendeine Datei nachgeladen werden muss, die eigentlich auf der PS5 hätte sein können.

Bei Detroit: Become Human braucht Cortyn noch eine Disc – das einzige Spiel, bei dem das so ist.

Discs sind meistens langsamer als fest installierte Spiele

Hinzu kommt, dass Datenträger immer häufiger sogar ein Hindernis sind, das die Leistung hemmt. Bei der Switch 1 merkte man anhand der Ladezeiten deutlich, ob ein Spiel vollständig auf dem Speicher der Konsole installiert ist oder immer wieder vom Datenträger etwas nachgeladen werden muss. Bei der Switch 2 liegen die Spiele bei Gamekey-Cards ohnehin installiert im Speicher der Konsole.

Vor allem habe ich auch jetzt noch immer wieder Erinnerungen an Probleme, die mit Discs einhergingen. Ich weiß noch gut, wie ich mir damals die PlayStation (1) eines Freundes ausgeliehen hatte, um Final Fantasy IX zu spielen. Und ich erinnere mich noch exakt daran, dass die Disc 2 des Spiels einen Kratzer hatte, der dazu führte, dass das Spiel beim Abspielen einer Zwischensequenz hängen blieb. Ich musste die letzte Passage mehrfach spielen und immer hoffen, dass der Kratzer dieses Mal übergangen wird – bis es irgendwann gelang.

Das sind einfach Fehler, die wohl kaum auftreten würden, wenn das Spiel gänzlich digital auf einer SSD oder Festplatte abgespeichert ist. Klar, auch da gibt es mal Datenkorruption – aber eben doch weitaus seltener als ein Kratzer auf einer Disc. Und selbst wenn: Dann lässt sich das Spiel im Shop einfach neu herunterladen.

Das gute Final Fantasy IX hat oft für Frust gesorgt – wenn die CD einen Kratzer hatte.

Ich finde aber auch die Argumentation kurios, zu fragen, was denn los sei, wenn Sony irgendwann beschließt, dass ein Online-Dienst eingestellt wird. Dieses Szenario haben wir auf dem PC seit mehreren Jahrzehnten mit Steam. Natürlich ist das ein potenzielles Risiko – aber wie realistisch ist das?

Wenn ich an meine Jugend zurückdenke, war es ohnehin recht selten, dass man sich in meinem Umfeld Spiele ausgeliehen hat. Es war eher so, dass jeder Haushalt eine andere Konsole hatte. Während ich auf meinem N64 Ocarina of Time spielen konnte, hatte ein Freund von mir die PlayStation mit Final Fantasy und ein anderer später die Xbox mit Halo.

Da hat man sich einfach keine Spiele ausgeliehen, sondern schlicht die ganze Konsole weitergereicht und die in ein paar Wochen wiederbekommen.

Auch hatte ich niemals den Drang, Spiele wieder gebraucht zu verkaufen oder gebraucht anzukaufen. Wenn ich ein Spiel unbedingt wollte, dann wartete ich auf ein besonderes Angebot oder kaufte es mir zum regulären Preis. Ja, das mag für manche wie ein Luxus wirken – doch ich kaufe mir selten Spiele. Vielleicht eine Handvoll pro Jahr, wenn überhaupt. Aber für die zahle ich dann in aller Regel auch den vollen Preis, um die Entwickler zu unterstützen. Für ein Baldur’s Gate 3 oder bei einem Clair Obscur: Expedition 33 würde ich mich schon fast schlecht fühlen, das nicht „selbst“ gekauft zu haben.

Vielleicht habe ich auch einfach eine andere Beziehung zu Games als viele, die sich gerade aufregen. Denn wenn ich mir ein Spiel kaufe, dann spiele ich das im Regelfall einige Wochen oder Monate intensiv (wenn es nicht gerade ein MMORPG ist). Vielleicht komme ich nach einem Patch, Update oder DLC noch einmal zurück. Doch nach zwei oder drei Jahren starte ich viele Spiele gar nicht mehr. Die Ausnahmen kann ich an einer Hand abzählen, wie etwa Final Fantasy IX oder ein paar andere alte JRPGs.

Trotz all der Sorgen, die es durchaus gibt: Ich brauche keine Discs und andere externe Datenträger mehr. Für mich wird die rein digitale Zukunft der Spiele deutlich bequemer. Und wenn ich ganz ehrlich bin: Eigentlich lebe ich bereits seit Jahren in genau dieser Zukunft, auf die Sony und viele andere hinarbeiten, sodass es für mich gar keine Veränderung gibt. Aber wie seht ihr das? Sorgt ihr euch wegen der Abschaffung der Discs? Oder seht ihr dem eher gelassen entgegen?