Das stärkste Mitglied der Guardians of the Galaxy hätte die Marvel-Filme in nur wenigen Minuten beenden können

Die Guardians of the Galaxy hatten im Universum von Marvel einige Mitglieder, die man aus den Filmen nicht kennt. Dabei hätte das wohl mächtigste Mitglied ihnen viel Mühe erspart, obwohl er ursprünglich nur ein Mensch, ganz ohne Kräfte war.

Um welchen Charakter geht es? Die meisten kennen Frank Castle wohl als den Punisher. Der ehemalige US-Marine hat im normalen Universum zwar keine Superkräfte, nach dem Tod seiner Familie durch die Mafia wurde er aber zum Anti-Helden, der anders als andere Superhelden seine Feinde auch gerne tötet.

In einem alternativen Universum wurde er aber zu einem der mächtigsten Charaktere aller Zeiten, ausgerechnet nachdem Thanos fast alle Helden der Erde besiegt hat.

In Spider-Man: Brand New Day kehrt der Punisher zurück:

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Ein Pakt mit dem Teufel, dem Verschlinger der Welten und Thanos

Was wurde aus Frank Castle? In einem alternativen Universum lief es für die Helden gar nicht gut. Wie so oft kam Thanos auf die Erde, schaffte es aber zu gewinnen und fast alles Leben auszulöschen. Bei diesem Kampf starb auch Frank Castle. In der Hölle angekommen, ging er einen Pakt mit dem Teufel Mephisto ein und wurde zum neuen Ghost Rider. Zurück auf der Erde war aber niemand mehr da.

Eines Tages kam aber Galactus auf die Erde und suchte Hilfe gegen Thanos. Frank bot ihm den Planeten an, wurde zu seinem Herald (quasi wie der Silver Surfer) und erhielt von ihm die fast unendliche kosmische Kraft, er wurde zum Cosmic Ghost Rider. Zusammen suchten sie in der Galaxie nach Thanos, doch ihr Aufeinandertreffen endete nicht gut.

Im Comic Thanos Nr. 16 aus dem Jahre 2018 stürmen Galactus und der Ghost Rider auf Thanos zu, der köpft Galactus aber einfach mit einem Energiestrahl. Da der Ghost Rider unsterblich ist, kann er ihn nicht töten. Thanos erzählt ihm, dass es noch viel bösere Wesen gibt, und bietet ihm an, seine rechte Hand zu werden, um mehr Wesen zu bestrafen: die Aufgabe des Ghost Riders. Er ging den Pakt ein.

Danach hatte der Ghost Rider einige Aufgaben und Geschichten. So kümmerte er sich eine Zeit lang um Baby Thanos aus der Vergangenheit, bevor er böse wurde, und war eher eine Figur, die abseits einer regulären Welt oder Zeitlinie agierte.

2019 startete eine neue Guardians of the Galaxy -Comic-Reihe von Autor Donny Cates. Dort entsteht ein neues Team, und nachdem Beta Ray Bill den Cosmic Ghost Rider rettet, wird er (eher widerwillig) zu einem Teammitglied, zusammen mit Star-Lord, Groot, Moondragon und Phyla-Vell. Bis heute gehört der Cosmic Ghost Rider zu den stärksten Mitgliedern des Teams.

Das Cover von Cosmic Ghost Rider Nr. 1 gezeichnet von Geoff Shaw (Bildquelle: Marvel.com)

Die Guardians aus den Filmen hätten mit ihm gar keine Probleme mehr

Wie mächtig ist der Cosmic Ghost Rider? Frank Castle als Cosmic Ghost Rider hat einige Fähigkeiten, die ihn von der Mehrheit der Helden und Schurken absetzen. Zum einen ist er dank des Pakts mit Mephisto der Spirit of Vengeance, also der Geist der Rache. Er kann Höllenfeuer nutzen und seine Waffen damit verstärken, so tut er es etwa mit seinen Knarren.

Hinzu kommt der legendäre Blick des Ghost Riders. Blickt er jemandem in die Augen, lässt er ihn oder sie die Schmerzen derer fühlen, denen man Schmerz zugefügt hat – ein Leben lang. Ach, und Unsterblichkeit besitzt er auch noch.

Als kosmischer Herald von Galactus erhielt er die Fähigkeit, durch die Galaxis zu reisen, kosmische Energie zu verschießen, und er kann die Wesen wiederbeleben, die er getötet hat.

All das verstärkt auch seine körperlichen Fähigkeiten wie Stärke, Schnelligkeit und Widerstandsfähigkeit.

Vergleicht man dies mit den stärksten Helden im MCU, etwa Thor, Captain Marvel oder Adam Warlock, ist der Cosmic Ghost Rider deutlich über ihnen, allein schon wegen der Unsterblichkeit und der kosmischen Energie.

Kanntet ihr den Cosmic Ghost Rider und welche Marvel-Figuren interessieren euch noch? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn man nur die Filme kennt, verpasst man eine Figur, die das ganze Multiversum beeinflussen kann: Ein normaler Typ wurde in Marvel so stark, dass selbst Thanos neben ihm so aussieht wie Hawkeye