Spieler tötet alle NPCs im 1. Akt von Baldur’s Gate 3 und stopft sie in eine Kiste, Fans entdecken ein besonders grausiges Detail

Baldur’s Gate 3 erlaubt euch wirklich, fast alles zu tun, was ihr wollt. Das heißt nicht, dass man das auch tun muss. Ein Duo hat sich nun trotzdem dazu entschlossen, ein Extrem auf die Spitze zu treiben.

Ich weiß wirklich nicht, wie ich es schaffen würde, irgendwie „sanft“ an das Thema heranzuführen, darum schmeiße ich euch einfach mal direkt ins kalte Wasser: Ein Nutzer hat auf X berichtet, dass er in seinem aktuellen Run mit einem einem Freund alle NPCs in Baldur’s Gate 3 tötet, die er finden kann.

Die Leichen packen sie in die Kiste in ihrem Lager. Aktuell seien sie fast am Ende von Akt 1 und auch, wenn keine Anzahl genannt wird, so meint der Nutzer in seinem Post: Wann immer er die Kiste öffnet, lagge das Spiel. Ihr könnt euch also grob vorstellen, wie voll die sein muss.

So verstörend das klingt, aber die beiden sind nicht die einzigen und nicht einmal die ersten, die das tun. Schon kurz nach Release des Spiels hat damals jemand 584 Leichen gesammelt und in einen Teddy gesteckt. Nur der Hund blieb verschont.

Der Post ging viral und wurde an mehreren Stellen aufgefasst und selbst dort hieß es in Kommentaren von anderen Nutzern, dass sie so etwas auch schon gemacht hätten. Nur ein Detail ist dann doch nochmal etwas übler.

Video starten Baldur’s Gate 3 ist 1 Jahr alt und zur Feier teilen die Macher eure schmutzigen Geheimnisse Autoplay

Ein Portrait zeigt, dass das Duo vor wirklich gar nichts halt macht

Nachdem der Nutzer ein Bild von seinem „Leichenlager“ gezeigt hat, ist mindestens einer Person in den Kommentaren aufgefallen, dass da ein paar seltsame Dinge zu sehen sind. Also … noch seltsamer als eine Kiste voller Toter.

Zum einen ist da das Bild von Karlach, oder genauer: von ihrem Kopf. Karlach ist eigentlich eine mögliche Begleiterin, aber es ist möglich, sie kaltblütig zu ermorden für eine Quest, was vor allem Neulingen gerne mal passiert.

Das zweite Portrait zeigt Mirkon, den kleinen Tieflingsjungen, den man eigentlich vor Harpyien retten soll. Auch der hat es in die Leichenkiste geschafft – wobei ich nicht mit Sicherheit sagen kann, ob der Spieler den Jungen selbst getötet hat. Denn wenn man sich für den Angriff auf den Druidenhain entscheidet, erledigen die Goblins diese Bluttat für euch. An allen Kindern.

Würdet ihr jemals in Erwägung ziehen, einen solchen Run zu versuchen, oder ladet ihr schon das Spiel neu, wenn ihr nur versehentlich jemanden beleidigt habt?

Eigentlich gilt es in Videospielen als absolut undenkbar, Kinder zu töten oder ihnen auch nur Schaden zuzufügen. Oft fliehen sie bei Gefahr direkt oder sind gleich unverwundbar. Larian hat sich hier gegen die Norm entschieden: Baldur’s Gate 3 bricht eines der größten Tabus im Gaming und kaum jemanden stört das so wirklich