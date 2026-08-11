Gaming News
0

Pokémon GO gibt die ersten Termine zur neuen Season bekannt

peekay Paul Kutzner Lesezeit 2 Minuten
Pokemon GO Termine neue Season

Im nächsten Monat startet eine neue Season in Pokémon GO. Die ersten Infos dazu sind jetzt bereits bekannt.

Pokémon GO
Pokémon GO
Augmented Reality

Noch bis zum 8. September 2026 läuft die aktuelle Season „Immer weiter“ in Pokémon GO. Erfahrungsgemäß startet direkt und ohne Pause danach die nächste Season.

Zu dieser gibt es bisher noch recht wenig Informationen. Nun wurden jedoch bereits die ersten Termine für Events der neuen Season bekanntgegeben. Holt also direkt eure Kalender raus.

Video starten
Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora

Alle bekannten Termine zur neuen Season

Welche Termine sind bekannt? Es ist schon gewissermaßen Tradition, dass bereits einige Zeit vor dem Start einer neuen Season die ersten Termine bekanntgegeben werden. Teil dieser ersten Termine sind auch immer die Community Days – wie auch in diesem Fall.

Doch auch weitere Events finden sich in der bisherigen Ankündigung. Dazu gehören gleich 3 Super-Mega-Raid-Tage, 2 Dyna-Kampftage sowie je ein Schlüpftag- und ein Fangkunst-Event.

Wann finden die Events statt? Im Folgenden findet ihr alle bisher bekannten Termine. Weitere Informationen sind zu den jeweiligen Events bisher noch nicht bekannt.

  • Samstag, 12. September 2026: Community Day Classic
  • Samstag, 19. September 2026: Super-Mega-Raid-Tag
  • Samstag, 26. September 2026: Fangkunst
  • Samstag, 3. Oktober 2026: Dyna-Kampftag
  • Samstag, 10. Oktober 2026: Community Day
  • Samstag, 17. Oktober 2026: Schlüpftag
  • Samstag, 24. Oktober 2026: Dyna-Kampftag
  • Samstag, 31. Oktober 2026: Super-Mega-Raid-Tag
  • Samstag, 21. November 2026: Community Day
  • Samstag, 28. November 2026: Super-Mega-Raid-Tag

Bis auf Anfang November ist in der neuen Season also jeder Samstag mit einem Event besetzt. In genau dieser Lücke könnte möglicherweise wieder die Naturzone stattfinden, die letztes Jahr am 15. und 16. November im Spiel aktiv war.

Mehr zum Thema
Trainer zeigt ein besonderes Shiny in Pokémon GO, aber näher werdet ihr ihm wahrscheinlich nicht kommen
von Max Handwerk
Trainer zeigt ein besonderes Shiny in Pokémon GO, aber näher werdet ihr ihm wahrscheinlich nicht kommen
Pokémon GO: Neue Promo-Codes schenken euch jetzt eine befristete Forschung und Items
von Paul Kutzner
Pokémon GO: Neue Promo-Codes schenken euch jetzt eine befristete Forschung und Items
Pokémon Typen Tabelle – Stärken und Schwächen für Effektivität
von Patrick Freese
Pokémon Typen Tabelle – Stärken und Schwächen für Effektivität

Was sagt ihr zu den Events? Welche Termine notiert ihr euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events euch im aktuellen Monat noch erwarten und wann sie stattfinden, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im August 2026 in Pokémon GO.

Kommentare

Bitte lies unsere Kommentarregeln, bevor du kommentierst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
0
Sag uns Deine Meinungx