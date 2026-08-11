Pokémon GO gibt die ersten Termine zur neuen Season bekannt

Im nächsten Monat startet eine neue Season in Pokémon GO. Die ersten Infos dazu sind jetzt bereits bekannt.
Noch bis zum 8. September 2026 läuft die aktuelle Season „Immer weiter“ in Pokémon GO. Erfahrungsgemäß startet direkt und ohne Pause danach die nächste Season.
Zu dieser gibt es bisher noch recht wenig Informationen. Nun wurden jedoch bereits die ersten Termine für Events der neuen Season bekanntgegeben. Holt also direkt eure Kalender raus.
Alle bekannten Termine zur neuen Season
Welche Termine sind bekannt? Es ist schon gewissermaßen Tradition, dass bereits einige Zeit vor dem Start einer neuen Season die ersten Termine bekanntgegeben werden. Teil dieser ersten Termine sind auch immer die Community Days – wie auch in diesem Fall.
Doch auch weitere Events finden sich in der bisherigen Ankündigung. Dazu gehören gleich 3 Super-Mega-Raid-Tage, 2 Dyna-Kampftage sowie je ein Schlüpftag- und ein Fangkunst-Event.
Wann finden die Events statt? Im Folgenden findet ihr alle bisher bekannten Termine. Weitere Informationen sind zu den jeweiligen Events bisher noch nicht bekannt.
- Samstag, 12. September 2026: Community Day Classic
- Samstag, 19. September 2026: Super-Mega-Raid-Tag
- Samstag, 26. September 2026: Fangkunst
- Samstag, 3. Oktober 2026: Dyna-Kampftag
- Samstag, 10. Oktober 2026: Community Day
- Samstag, 17. Oktober 2026: Schlüpftag
- Samstag, 24. Oktober 2026: Dyna-Kampftag
- Samstag, 31. Oktober 2026: Super-Mega-Raid-Tag
- Samstag, 21. November 2026: Community Day
- Samstag, 28. November 2026: Super-Mega-Raid-Tag
Bis auf Anfang November ist in der neuen Season also jeder Samstag mit einem Event besetzt. In genau dieser Lücke könnte möglicherweise wieder die Naturzone stattfinden, die letztes Jahr am 15. und 16. November im Spiel aktiv war.
Was sagt ihr zu den Events? Welche Termine notiert ihr euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events euch im aktuellen Monat noch erwarten und wann sie stattfinden, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im August 2026 in Pokémon GO.
Deine Meinung ist uns wichtig!
Gefällt dir der Artikel? Hast du irgendwelche Kommentare? Sag uns, was du denkst!
Kommentare