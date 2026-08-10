Trainer zeigt ein besonderes Shiny in Pokémon GO, aber näher werdet ihr ihm wahrscheinlich nicht kommen

In der Pokémon GO Community macht grad ein Shiny-Glumanda mit besonderem Hintergrund die Runde. Aber das zu erhalten ist nicht einfach.

Was ist das für ein Pokémon? User „Fit-Information-2237“ teilte im Subreddit zu Pokémon GO ein ganz besonderes Glumanda. Dabei handelt es sich um ein Shiny, das im Hintergrund einen Pokémon-Jet zeigt. Der Post erhielt über 4.000 Upvotes.

Den Post verlinken wir hier für euch (auf Reddit).

Die Kommentare dazu zeigen sich begeistert: Als hinreißend wird das kleine Glumanda beschrieben, als „amazing“, und einige betonen, sich dieses Pokémon gerne schnappen zu wollen.

Allerdings ist das ganz und gar nicht einfach. Denn dieses spezielle Glumanda gibt es derzeit nur in Japan – und das auch nicht überall.

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Wie erhält man Glumanda mit dem Jet-Hintergrund?

Das Glumanda ist vom 28. Juli bis zum 31. August 2026 verfügbar – aber nur, wenn man bestimmte japanische Flughäfen besucht.

Das sind die Flughäfen:

・New Chitose Airport

・Hakodate Airport

・Akita Airport

・Sendai Airport

・Haneda Airport

・Narita Airport

An diesen Flughäfen kann Glumanda in Stufe-1-Raids erscheinen, und wenn man es dann fängt, hat es den Jet-Hintergrund. Trainer können einmal pro Tag an so einem Raid teilnehmen. Und: Wenn man den Flughafen besucht, erhält man auch eine befristete Forschung, die das Pokémon enthält.

Interessant: Fern-Raids sind für diese Raids nicht freigeschaltet, also kann man es tatsächlich nur durch den Besuch erhalten – oder durch einen Tausch.

Das Shiny ist dabei nicht garantiert. Der Trainer hatte also wirklich extremes Glück, dieses Glumanda in der Form zu fangen. Zumal es nicht mal aus einem Raid stammt, wie der User berichtet, sondern erst in der befristeten Forschung gefangen wurde.

Wieso gibt es dieses Glumanda? Bei dem Glumanda handelt es sich um eine Aktion, die Pokémon GO gemeinsam mit der japanischen Fluggesellschaft ANA veranstaltet. Sie feiern damit die Einführung des „Pokémon Jet Rot“, ein speziell im Pokémon-Stil designtes Flugzeug. Demnächst sollen auch ein grüner und ein blauer Jet eingeführt werden, zu denen dann ebenfalls spezielle Pokémon an den Flughäfen erscheinen werden.

Was haltet ihr von solchen Spezialpokémon? Findet ihr sie cool oder würdet ihr euch wünschen, dass diese überall verfügbar gemacht werden? Auch die regionalen Pokémon sind Monster, die man nicht auf der ganzen Welt fangen kann, sondern nur an bestimmten Orten. Eine Übersicht der regionalen Pokémon in Pokémon GO findet ihr hier.