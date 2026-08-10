Die Community von Warhammer kennt einen wichtigen Tipp, damit das Hobby nicht zu teuer wird – und ich hab schon verloren 

Wer anfangen möchte, Miniaturen zu bemalen, ob bei Warhammer oder für andere Tabletop-Systeme wie Dungeons & Dragons, könnte sich fragen, wie teuer der Spaß denn sein wird. Ein Einsteiger wendet sich direkt an die Community, und die bietet Tipps, wie er die Wahrheit besser verkraftet. Hätte nur MeinMMO-Redakteurin Caro früher darauf gehört.

Im Warhammer-Subreddit meldete sich ein Einsteiger mit einer Frage an die Community: Er habe gerade erst angefangen und frage sich nun, ob das Hobby teuer sein wird.

Aua. Warhammerfans und Freunde des Miniatur-Hobbys wissen, dass man da nicht viel schönreden kann.

„Wie sollen wir ihm das bloß sagen?“, fragt sich Vekryn inmitten all der verzweifelten Memes, wie man den möglichen Konsum in Warhammer bestmöglich glimpflich beibringen sollte. Ja, das Hobby kann durchaus teuer werden. Aber das Gute ist: Das muss es nicht!

Wer wirklich möglichst wenig Geld für das Hobby ausgeben will, kann das schaffen. Nur dafür sollte man einen Tipp der Community ernst nehmen und die nötige Willenskraft aufbringen – etwas, bei dem ich schon längst verkackt habe.

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Unterschätzt nicht den bedrohlichen Pile of Shame

Der Tipp, der in dem Thread besonders hervorgeht, kommt von MobileAlfalfa: „Solange man die Figuren erst bemalt, bevor man neue kauft, ist das eigentlich gut zu bewältigen. Sie sind zwar teuer, bieten aber stundenlanges Entertainment.“

Der Redditnutzer Morrsliebwatcher ergänzt das durch den berühmtberüchtigten „Pile of Shame“, also den „Haufen der Schande“, den man als all die unbemalten grauen Miniaturen verstehen kann, die vergeblichst darauf warten, irgendwann endlich mal das Privileg zu erfahren, bemalt zu werden.

Wenn man den Pile of Shame berücksichtigt und versucht, ihn langsam aber sicher abzuarbeiten, bevor man neue Miniaturen kauft, muss nicht unnötiges Geld ausgegeben werden, nur um diesen Berg und die Schande weiterzufüttern.

Am besten noch – versucht, den Pile of Shame direkt zu vermeiden, wenn sich noch keiner angehäuft hat. Bevor eine Miniatur gekauft wird, muss zunächst eine andere fertig bemalt werden. Euer Gewissen und euer Geldbeutel werden sich freuen.

Leichter gesagt als getan, oder anders gesagt: Ich habe keine Kontrolle

MeinMMO-Redakteurin Caro fällt das auch nicht leicht: Auch ich bin leider ein Opfer meines Pile of Shames. Ich besitze derzeit (ja, ich habe gezählt) 17 unbemalte und 2 halb bemalte Miniaturen in sämtlichen Größen und kann es trotzdem nicht lassen, bereits von den nächsten Kreaturen und Charakteren zu fantasieren, die ich unbedingt bemalen will.

Ich weiß jedoch schon – ich musste mir eine eigene Maßnahme setzen. Deshalb werde ich erst wieder Geld für eine Miniatur ausgeben, wenn eine bereits existierende fertig wird. Ob das klappen wird – mal sehen. Aber noch halte ich durch.

Hier hab ich zumindest einen Ort für meine fertigen Minis gefunden:

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Weitere Tipps aus der MeinMMO-Community

Auch in unserer Community haben wir bereits Tipps erhalten, um in dem Hobby ein bisschen Geld sparen zu können, die wir hier einmal hervorheben wollen, um noch mehr Miniatur-Fans zu erreichen:

VonGestern hebt das „Combat Patrol“-Magazin hervor, durch das man Space Marines sowie Tyraniden deutlich günstiger erhält.

Horteo gibt zu, dass das Warhammer-Tabletop nicht zu den günstigsten Hobbys gehört, aber über längere Zeit im akzeptablen Bereich landet. Die Einstiegshürde kann teuer sein, wenn man sich vor allem um Utensilien kümmern muss, allerdings bieten vor allem Figurensets ein gutes Spielspaß-Kosten-Verhältnis.

K empfiehlt persönlich direkt einen 3D-Drucker, wenn man sich sicher ist, dass man dem Hobby viel Zeit widmen will. 3D-Dateien für Minis gibt es online für viele verschiedene Tabletop-Systeme, wodurch der Druck eigener Figuren deutlich günstiger sein kann, als diese einzeln im Handel zu kaufen. Außerdem empfiehlt er auch, Second-Hand-Plattformen abzuchecken.

Was sagt ihr dazu? Ist Warhammer oder generell das Bemalen von Miniaturen ein teures Hobby? Habt ihr selbst einen Pile of Shame, so wie ich? Und habt ihr noch eigene Tipps, um ein bisschen zu sparen? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!

Wenn ihr ein paar weitere Spartipps aus der MeinMMO-Redaktion hören wollt, hat Warhammer-Experte und frischer Miniatur-Fan Benedict ein paar eigene Hinweise für euch gesammelt: Warhammer ist bekannt als enorm teures Hobby – So spart ihr viel Geld bei euren Figuren