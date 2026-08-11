Herr der Ringe Online setzt auf lebende Gefährten, um einen der beliebtesten Inhalte noch besser zu machen

Die neue Erweiterung von Herr der Ringe Online hört auf den Namen „Die Wölfe von Mordor“. Zu den wichtigsten Neuerungen zählt der Ausbau der Housing-Funktion. Ihr bekommt Nachbarn!

Was steckt hinter den Nachbarn? Schon lange könnt ihr euch in der Welt von Herr der Ringe Online ein gemütliches Zuhause erschaffen, etwa mit Auenland oder in Bruchtal. Laut den Entwicklern gehört das Housing zu den beliebtesten Inhalten des Mittelerde-MMORPGs.

Mit der neuen Erweiterung „Die Wölfe von Mordor“ soll dieses Feature jetzt um Nachbarn erweitert werden:

Einige Vertreter der vier Freien Völker haben von euren Heldentaten gehört und suchen euch auf, um mehr über die Person hinter den Geschichten zu erfahren und euch jeweils ein besonderes Geschenk zu überreichen.

Wenn ihr eines der Geschenke in eurem Eigenheim platziert, wird der zugehörige Vertreter zu eurem Nachbarn und kann euch fortan jederzeit besuchen.

Dieser NPC soll ein eigenes Leben in Mittelerde haben, seine eigenen Geschichten erzählen und mit der Zeit zu einem lebenden Gefährten für euch werden. 20 persönliche Eigenschaften zeichnen dabei jede der Figuren aus. Durch Unterhaltungen, Geschenke und die neuen Nachbarschaftsmissionen könnt ihr eure Freundschaft zu eurem ausgewählten Nachbarn vertiefen.

Sobald eure Beziehung weit genug vorangeschritten ist, erhaltet ihr Zugang zu besonderen Story-Instanzen, in denen ihr euren neuen Freund noch viel besser kennenlernt. Zudem verdient ihr euch besondere Belohnungen, die bleibende Erinnerungen an eure gemeinsamen Erfolge und Prüfungen bilden sollen.

Wer die neue Erweiterung vorbestellt, muss übrigens nicht bis zum Release warten, um das neue Nachbarschafts-Feature spielen zu können. Vorbesteller sollen frühzeitig Zugang zu ihren Nachbarn erhalten.

Auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO findet ihr bereits ein Video zur neuen Erweiterung von Herr der Ringe Online und das Nachbar-Feature:

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Überlebensinstinkte sichern euer … nun ja … Überleben

Was ist noch zur Erweiterung bekannt? „Die Wölfe von Mordor“ soll im Herbst 2026 erscheinen, ein genaues Datum gibt es bislang nicht. Die Erweiterung setzt die Handlung von „Die Königreiche von Harad“ fort und führt euch zurück in den nordöstlichen Teil von Mordor.

Im Zuge des neuen Abenteuers erkundet ihr die 3 neuen Gebiete Heledhris, Parth Rhavas und Nan Ogol. Dort bekommt ihr es mit der neuen Draugardh-Fraktion zu tun, die Tolkiens Interpretation von Werwölfen darstellen. Stellt euch animalische, aber hochintelligente Wesen mit eigener Kultur und Magie- sowie Nekromantie-Fähigkeiten vor.

Zu den neuen Inhalten gehören nicht nur die Nachbarn und frische Quests, euch erwarten auch Dungeons sowie ein Raid. Außerdem führen die Entwickler mit den Überlebensinstinkten ein neues System für die Charakterprogression ein. Auf lotro.com beschreiben die Entwickler das System wie folgt:

Überlebensinstinkte stehen für das Wissen, die Taktiken und die Überlebensfertigkeiten, die sich die Völker von Draugardh im Lauf der Zeit mühsam erarbeitet haben. Durch Instinkt, Einfallsreichtum und die Erfahrung mehrerer Generationen haben diese Kulturen gelernt, in einer der gefährlichsten Regionen von Mittelerde zu überdauern. Nun sind sie bereit, ihre Geheimnisse weiterzugeben. Im Laufe eurer Abenteurer in Draugardh schaltet ihr neue auslösbare Fähigkeiten, aktive Fertigkeiten, taktische Reaktionen und Charakterverbesserungen frei, die eure Klassenstärken ergänzen und euch neue strategische Möglichkeiten eröffnen. Ihr verdient Überlebensinstinkte, indem ihr Beziehungen zu den Bewohnern der Region aufbaut. Verwalten könnt ihr sie durch eine eigene neue Seite im Eigenschaftenfenster.

Ein erster Screenshot der Entwickler zeigt, wie der zugehörige Talentbaum aussehen könnte:

Richtig gut: Euer Fortschritt steht euch serverweit zur Verfügung. Alle Charaktere auf dem jeweiligen Server profitieren also sofort von jeder Freischaltung. Insgesamt sollt ihr über das System 9 Taktiken, 3 Lektionen, 3 Fertigkeitspaletten und 16 Verbesserungen freischalten können.

Taktiken sind reaktive Überlebenstechniken, die durch Aktionen im Kampf ausgelöst werden, beispielsweise durch einen Angriff auf Feinde, das Heilen von Verbündeten oder das Erleiden von Schaden. 3 der 9 Taktiken könnt ihr gleichzeitig aktiv haben.

Lektionen sind mächtige Fähigkeiten, die euch einzigartige Vorteile gewähren. Eine Lektion schenkt euch die Aufmerksamkeit von mächtigen Gegnern. Dafür werdet ihr mit reichen Schätzen belohnt. Eine andere Lektion erhöht eure Chance, bei weniger gefährlichen Gegnern wertvollere Dinge zu finden. Die dritte Lektion kann ein Rudel treuer Wolfshunde rufen, das euch im Kampf zur Seite steht. Es kann immer nur eine Lektion aktiv sein.

Überlebensfertigkeiten bieten ein Set an Fähigkeiten, die eure Klassenstärke ergänzen und euch Vorteile verleihen, die ihr im Rest der Spielwelt nicht besitzt. Durch diese Fertigkeiten kämpft ihr härter, länger und effizienter an der Seite eurer Verbündeten. Ihr könnt alle 3 Fertigkeitenpaletten lernen, aber immer nur eine ausrüsten.

Die 16 Verbesserungen modifizieren eure Taktiken, Lektionen, Fertigkeiten und sogar grundlegende Klasseninteraktionen. So könnt ihr etwa Effekte gezielt verbessern, die Frequenz für den Einsatz steigern oder neue Buffs und Debuffs ergänzen. 4 dieser Modifizierungen dürft ihr gleichzeitig nutzen.

Wie klingen die Pläne für die neue Erweiterung von Herr der Ringe Online für euch? Freut ihr euch auf „Die Wölfe von Mordor“? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Mit dem neuen Abenteuer greifen die Entwickler übrigens eine Geschichte auf, die bislang nur aus dem Silmarillion bekannt ist: Im MMORPG zu Herr der Ringe könnt ihr bald das erleben, wofür ihr sonst das trockene Silmarillion lesen müsstet