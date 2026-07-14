Pokémon GO: Das schwache Geburtstags-Event wird auf einmal richtig gut, verteilt komplett irre Boni

In Pokémon GO naht ein Hyperbonus-Event, das sich lohnt. Das dürfte für gute Laune bei vielen Trainern sorgen.

In Pokémon GO wird dieses Jahr das 10-jährige Jubiläum gefeiert. Und anfangs, so fanden manche Trainer, wirkte der Geburtstag etwas knöchern. Zumindest war das das Feedback zum 10-Jahre-Jubiläum-Event Anfang des Monats.

Aber mittlerweile entwickelt sich der Geburtstags-Sommer immer weiter. Erst gab es zum GO Fest jede Menge kostenlose Boni, und jetzt setzt der Hyperbonus noch einen drauf. Und zwar ab dem 21. Juli 2026 – da startet nämlich Hyperbonus: 10-Jahre-Edition.

Die genauen Zeiten: 21. Juli, 2026, 10:00 Uhr ist Start. Schluss ist Montag, 27. Juli, 20:00 Uhr.

Aber was steckt drin?

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Das bringt der Hyperbonus: 10-Jahre-Edition

Die Boni werden nach Tagen aufgeteilt. Vieles dreht sich um die Starter-Pokémon, die ihr bei diesem Event alle fangen könnt, und mit Glück haben sie auch einen Spezialhintergrund in euren Team-Farben. Dazu kommen jede Menge EP-Boni. Nach Tagen aufgelistet sieht das so aus.

21. – 23. Juli, 10:00 Uhr Ihr erhaltet sechsfache Fang-EP Starter aus Kanto, Johto und Hoenn sind unterwegs

23. – 25 Juli, 10:00 Uhr achtfache Fang-EP Starter aus Sinnoh, Einall und Kalos sind unterwegs

25. Juli, 10:00 Uhr bis 27. Juli, 20:00 Uhr zehnfache Fang-EP Starter aus Alola, Galar und Paldea sind unterwegs



Zudem locken Lockmodule an allen Tagen Tanhel, Kaumalat und Grolldra sowie weitere noch nicht angekündigte Monster an. In Raids trefft ihr Sleima, Rattikarl, Nidorino, Gengar und Woingenau mit Partyhüten.

Außerdem können die Starter durch Entwicklung auf ihre höchste Stufe die Top-Attacken ihres Typs lernen: Aquahaubitze (Wasser), Lohekanonade (Feuer) und Flora-Statue (Pflanze).

Zu guter Letzt ist auch wieder ein GO Pass aktiv, der euch als Highlight ein Gold-Lockmodul bringen kann.

Das Event wird übrigens durch einen weiteren Bonus ergänzt: Denn nicht nur Pokémon GO, sondern auch der geschätzte Professor Willow feiern Geburtstag. Sein event fällt auf den 21. Juli und versorgt euch mit dem Assistenten-Pikachu. Alle Boni des Willow-Events findet ihr hier: Pokémon GO feiert seinen Professor, bringt euch Münzen in Feldforschungen