Das Pokémon GO Fest hat wilde Monster endlich wieder interessant gemacht und genau das braucht das Spiel viel öfter

Am Wochenende fand das große Pokémon GO Fest 2026 statt. MeinMMO-Autor Paul Kutzner war dabei und hatte so viel Spaß wie seit Langem nicht.

Passend zum 10-jährigen Jubiläum von Pokémon GO fand am vergangenen Wochenende das große GO Fest 2026 statt. Im Zuge des Jubiläums war die diesjährige Ausgabe komplett kostenfrei und alle Inhalte waren ohne den Erwerb eines Tickets freigeschaltet.

Das sorgte für richtig viel Abwechslung im Spiel. Und obwohl ich körperlich angeschlagen war und nicht draußen auf die Jagd gehen konnte, hatte ich selbst beim Spielen innerhalb meiner Wohnung richtig viel Spaß beim Event. Es hat gezeigt, was für mich, und vermutlich viele andere Trainer, im Spiel sonst zu kurz kommt.

Video starten Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora Autoplay

Shinys, Boni und starke Raids

Jedes Monster wurde angeklickt: Durch die erhöhte Shiny-Chance wollte ich mir kein potenzielles schillerndes Exemplar entgehen lassen. Das sorgte dafür, dass ich sämtliche wilde Pokémon, die sich in die Nähe meiner Wohnung verirrt hatten, anklickte.

Als jemand, der schon seit Beginn des Spiels dabei ist, wenn auch immer wieder mit Unterbrechungen von teils mehreren Jahren, gibt es im Alltag von Pokémon GO und bei den meisten Events wenige Monster in der Wildnis, die für mich relevant oder interessant sind.

Das GO Fest hat genau das durch die dauerhaft erhöhte Shiny-Chance verändert. Denn schließlich konnte überall ein neues Shiny warten oder ein bereits vorhandenes Exemplar, was dann den Weg via Pokémon Home auf meine Switch findet.

Besonders gefreut haben mich die Shiny-Varianten von Icognito in der „?“-Form, Lucario mit 3* sowie das Marill. Bei letzterem überlege ich noch, ob ich es nicht für Raids zu Pokémon-Karmesin transferiere. Auch die beiden regionalen Monster Tropius und Bisofank konnte ich als Shiny ergattern.

Meine Shiny-Ausbeute vom GO Fest (ein Hisui-Voltobal hat es nicht mehr auf das Bild geschafft)

Richtig starke Boni: Die globalen Herausforderungen des Events wurden in den meisten Stunden nach ungefähr 15 – 20 Minuten gelöst. Ab diesem Zeitpunkt waren nochmals richtig starke Fang-Boni aktiviert: die 3-fache Menge an Sternenstaub und Bonbons sowie sogar die 10-fache Menge an Erfahrungspunkten für einen Fang.

Das sorgte dafür, dass ab diesem Zeitpunkt auch die normalen Monster, die an sich für mich uninteressant waren, gefangen wurden. Mit einem fabelhaften Wurf waren hier schließlich recht einfach mehr als 11.000 Erfahrungspunkte für einen einzigen Wurf möglich. Mit aktiviertem Glücks-Ei sogar die doppelte Menge.

Dadurch waren auch Monster, die nicht als Shiny erschienen sind, interessant für den Fang, und die Motivation, einfach alles an Monstern mitzunehmen, war enorm. Das sorgte auch dafür, dass ich mehrmals am jeweiligen Tag Rauch aktivierte, um noch mehr Pokémon anzulocken.

Dieser Gengar-Fang mit Sananabeeren hat sich richtig gelohnt

Die beiden Mewtu-Formen: Natürlich waren auch die beiden Mega-Mewtu-Entwicklungen für mich interessant. Schließlich wollte ich beide Varianten in meinem Team hinzufügen. Das war für mich persönlich, im Gegensatz zu vielen anderen Trainern, auch recht einfach.

Recht früh am Samstag wurde ich von Trainern aus meiner Freundesliste, die ich aus vorherigen Events kannte, zu einem Fern-Raid eingeladen. Da die Lobby aus 17 oder 18 Trainern bestand, konnte ich mir recht einfach die erste Mewtu-Form sichern. Die zweite Entwicklung erhielt ich anschließend durch die befristete Forschung des Events.

Da natürlich nicht häufig neue Monster in dieser Stärke ins Spiel kommen können, da auch bereits sehr viele starke Angreifer in Pokémon GO vorhanden sind, war das nur ein netter Beifang. Und das, obwohl starke Pokémon für mich durchaus einer der größten Antreiber im Spiel sind.

Bitte mehr solcher Events: Meiner Meinung nach hat Niantic mit dem Event vieles richtig gemacht. Selbst trotz meiner eingeschränkten Möglichkeit, an dem Event teilzunehmen, war es für mich ein voller Erfolg. Hätte ich richtig losziehen können, wäre die Ausbeute wohl noch wesentlich höher gewesen.

Das Event hat gezeigt, wie viel Spaß Pokémon GO machen kann, wenn jeder einzelne Fang relevant sein kann oder zumindest ordentliche Bonbons und Erfahrungspunkte bringt. Das bringt auch für vermeintlich schwache Monster eine Spannung, die richtig viel Spaß macht.

Auch wenn ich davon ausgehe, dass in der Zukunft wohl kaum solche starken Events kostenlos im Spiel zur Verfügung stehen werden, würde ich es mir dennoch wünschen. Denn so eine Freude hatte ich im Spiel seit Langem nicht.

Wie fandet ihr das Event? Hattet ihr ähnlich viel Spaß? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Der aktuelle Monat bietet auch nach dem GO Fest noch einige Inhalte an, wie beispielsweise Events oder Raid-Bosse. Welche das sind, erfahrt ihr in unserer Übersicht mit allen Events im Juli 2026 in Pokémon GO.