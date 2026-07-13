Die Mewtu-Raids in Pokémon GO waren Frust pur, Spieler nehmen Niantic fürs nächste Mal in die Pflicht

Beim Go Fest von Pokémon GO konntet ihr am Wochenende Mega Mewtu X und Mega Mewtu Y herausfordern. Leider sorgte die hammerharte Herausforderung für viel Frust. Niantic muss daraus für kommende Raid-Events lernen.

Warum der Frust? Die Super Mega Raids mit Mega Mewtu X und Mega Mewtu Y sollten die Highlights beim GO Fest in Pokémon GO sein. Zum einen aufgrund der hohen Schwierigkeit der beiden Kämpfe, zum anderen aber auch, weil beim GO Fest tolle Belohnungen winken – darunter eine befristete Forschung, die sich um die beiden Mega-Mewtus dreht.

Für viele Teilnehmer fielen die Mega-Raids jedoch nur frustrierend aus. Die bisher stärksten Gegner der Super-Mega-Raids nutzen nämlich Schilde, die man mit den eigenen Mega-Monstern brechen muss. Dabei kann jeder Trainer mit seinem Mega-Monster genau einen Schild des Bosses brechen.

Oder anders formuliert: Wenn ein, zwei Mitstreiter nicht wissen, was sie wann wie machen sollen, oder wenn sie schlicht einen Fehler machen oder zu langsam agieren, scheitert der gesamte Raid. Der Raid-Pass ist dann aber dennoch investiert.

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„Super-Mega-Raids sind so unspaßig“

Wer ist schuld? Übers Wochenende kam es zu diversen Diskussionen, in denen sich Spieler über Mitstreiter beschwerten, die mit ihren Fehlern die Raids gegen Mewtu X und Mewtu Y unspielbar gemacht haben sollen. Der Spieler Some-Watercress-1144 macht in seinem Post auf Reddit jedoch einen anderen Verantwortlichen aus: die Entwickler von Niantic.

Seine Argumentation: Niantic habe nichts getan, um den Spielern in der breiten Masse zu erklären, wie die Mega-Raids funktionieren. Die Entwickler müssen bei solchen Inhalten berücksichtigen, dass Pokémon GO auch von jungen Kindern und älteren Menschen gespielt wird.

Problematisch seien Bosskämpfe, bei denen ein, zwei Fehler das sofortige Ende bedeuten, aber auch, weil es bei Pokémon GO schnell zu Verbindungsabbrüchen kommen kann, vor allem bei größeren Lobbys. So etwas lässt sich von Spielerseite nicht verhindern.

Wie reagiert die Community? Auch andere Spieler nehmen Niantic in die Pflicht und hoffen für zukünftige Mega-Raids auf entsprechende Anpassungen.

AshOSRS schreibt auf Reddit etwa: „Ich finde, es sollte eine leichte Verzögerung bei One-Shot-Angriffen geben, wenn die Schilde hochgefahren werden. Ich war heute in so vielen Lobbys mit 15 oder mehr Megas, und trotzdem kam der Raid ziemlich oft schon bei etwa 4 bis 6 Schilden zum Stillstand. In so vielen meiner Raids wurde mein Mega, sobald es in den Kampf gebracht wurde, sofort ausgeschaltet, noch bevor ich überhaupt auf den Knopf tippen konnte, um zum Durchbrechen des Schildes beizutragen.“

AmiableDingo klagt auf Reddit: „Super-Mega-Raids sind so unspaßig. Sich für den Raid zusammenzufinden, ist stressig, weil man hofft, dass sich genügend Spieler anschließen. Der Raid selbst ist stressig, weil man hofft, dass jeder sein Mega-Pokémon einsetzt und weiß, dass er den Raid verlassen muss, um es wiederzubeleben, falls es ohnmächtig wird. Wenn man erfolgreich ist und den Schild durchbricht, ist der Raid aufgrund der hohen Spielerzahl so lächerlich einfach, dass sich der Sieg nicht einmal wie eine Leistung anfühlt.“

GS916 hat auf Reddit einen konkreten Vorschlag: „Der Raid sollte automatisch abgebrochen werden, wenn nicht genügend Mega-Pokémon in der Aufstellung sind – so spart man sich einen Raid-Pass.“

Habt ihr am Wochenende die beiden Mega-Mewtus herausgefordert? Wie erfolgreich waren eure Versuche? Könnt ihr den Frust nachvollziehen? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Das nächste ikonische Monster lockt übrigens bereits mit einem eigenen Event: Pokémon GO ist gerade der Himmel für Sammler, lässt euch das wohl beliebteste Monster in vielen Varianten fangen