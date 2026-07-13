Pokémon GO ist gerade der Himmel für Sammler, lässt euch das wohl beliebteste Monster in vielen Varianten fangen

Sammler sollten in den nächsten Tagen in Pokémon GO unbedingt auf die Jagd gehen. Denn es gibt richtig seltene Varianten eines beliebten Monsters.

Nachdem am Wochenende das große GO Fest in Pokémon GO stattgefunden hatte, geht es direkt mit dem nächsten Event weiter. Denn am Montag, dem 13. Juli 2026 um 10:00 Uhr startet die „Besondere Pikachu-Feier zum Jahrestag“. Das Event geht bis Montag, dem 20. Juli 2026 um 20:00 Uhr.

Das Event ist in 3 Teile unterteilt:

der 1. Teil läuft vom 13. Juli 2026 um 10:00 Uhr bis zum 15. Juli 2026 um 10:00 Uhr

der 2. Teil läuft vom 15. Juli 2026 um 10:00 Uhr bis zum 18. Juli 2026 um 10:00 Uhr

der 3. und letzte Teil läuft vom 18. Juli 2026 um 10:00 Uhr bis zum 20. Juli 2026 um 20:00 Uhr

Die unterschiedlichen Teile sollen euch dabei unterschiedliche Pikachu-Varianten in der Wildnis sowie in Feldforschungen bringen. Welche das im Detail sind, ist bisher nicht bekannt.

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Pikachu, Pikachu überall

Welche Monster gibt es im Event? Innerhalb des Events könnt ihr verschiedene kostümierte Varianten von Pikachu erhalten. Diese könnt ihr in der Wildnis, in Raids, in Feldforschungen und auch im GO Pass des Events erhalten. Alle kostümierten Monster, die ein * besitzen, können auch als Shiny auftauchen.

Bisher sind die folgenden Varianten des Events bekannt:

In der Wildnis:

Pikachu im Halloween-Kostüm*

Pikachu mit Winter-Karneval-Outfit*

Pikachu im Sommerlook*

In 1-Sterne-Raids:

Adrettes Pikachu mit roten Akzenten*

Adrettes Pikachu mit gelben Akzenten*

Adrettes Pikachu mit blauen Akzenten*

Pikachu mit Safarihut*

Pikachu mit College-Jacke*

Pikachu mit Amethyst-Krone*

Pikachu der Weltmeisterschaften 2022*

Pikachu der Weltmeisterschaften 2023*

Pikachu der Weltmeisterschaften 2024*

Im GO Pass:

Pikachu*

Pikachu mit bunten Ballons*

Pikachu mit Amethyst-Krone*

Pikachu mit Meloetta-Hut*

Pikachu mit Gracidea-Blume*

Pikachu mit Shaymin-Schal*

Pikachu mit Pop-Star-Outfit*

Pikachu mit Rock-Star-Outfit*

Zudem könnt ihr im GO Pass noch einige weitere Belohnungen erhalten. Hierzu zählen in der kostenfreien Variante mehr als 150.000 Erfahrungspunkte, ein Glücks-Ei sowie goldene Himmihbeeren.

In der Deluxe-Variante gibt es unter anderem zusätzlich noch mehr Erfahrungspunkte, Glücks-Eier, silberne Sananabeeren sowie ein Lockmodul.

Welche Boni gibt es im GO Pass? Erreicht ihr bestimmte Ränge, dann könnt ihr zusätzliche Boni durch den GO Pass bis zum Ende des Events freischalten.

Rang 1 (Stufe 10) doppelte Menge an Verschick-Bonbons (dreifache Menge beim Deluxe-Pass) erhöhte Chance auf XL-Bonbons beim Verschicken von Pokémon (zusätzlich erhöht im Deluxe-Pass)

Rang 2 (Stufe 20) doppelter Fang-Sternenstaub (dreifacher Staub beim Deluxe-Pass)



Was haltet ihr von dem Event? Welches Pikachu wollt ihr unbedingt fangen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events im aktuellen Monat noch auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht mit allen Events im Juli 2026 in Pokémon GO.

Auf Seite 2 erfahrt ihr, auf welchen Stufen im GO Pass ihr die verschiedenen Pikachu-Varianten erhaltet.