Pokémon GO: Dyna-Kampftag mit Gigadynamax-Gortrom – Inhalte und Tipps des Events

Der Dyna-Kampftag mit Gortrom steht in Pokémon GO an. MeinMMO zeigt euch, welche Inhalte das Event mitbringt und worauf ihr achten solltet.

Was ist das für ein Event? Der Dyna-Kampftag ist ein 3-stündiges Event, bei dem Gortrom in seiner Gigadynamax-Form im Fokus steht. In den 180 Minuten habt ihr nicht nur die Chance, viele Gigadynamax-Gortrom zu besiegen und zu fangen, sondern auch erstmalig, das Monster als Shiny zu erhalten.

Wann läuft das Event? Der Dyna-Kampftag startet am Samstag, dem 1. August 2026 um 14:00 Uhr. Ab dann habt ihr bis 17:00 Uhr Zeit, um den starken Boss zu besiegen.

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Alle Inhalte des Events

Welche Boni sind aktiv? Während des Events selbst sind die folgenden Boni aktiv:

Gigadynamax-Gortrom kann erstmals als Shiny erscheinen

ihr findet an allen Kraftquellen Gigadynamax-Kämpfe

es sind zusätzliche Kraftquellen aktiv und Kraftquellen erneuern sich häufiger

das Sammel-Limit für Dyna-Partikel ist auf 1.600 erhöht

ihr erhaltet die 8-fache Menge an Dyna-Partikeln von Kraftquellen

bis zu 3 Spezial-Tausche pro Tag

In der Zeit von 0:00 Uhr bis 17:00 Uhr warten zusätzlich folgende Boni:

doppelte Menge an Dyna-Partikeln durchs Gehen

1/4 Laufdistanz notwendig, um Dyna-Partikel durchs Gehen zu erhalten

Außerdem ist vom 1. August 2026 um 2:00 Uhr bis zum 2. August 2026 um 5:00 Uhr der folgende Bonus aktiv:

das Fern-Raid-Limit ist auf 20 erhöht

Was steckt im Event-Ticket? Für 4,99 $ (also ungefähr 5 €) könnt ihr außerdem ein optionales Ticket für das Event erwerben. Hier erhaltet ihr die doppelte Menge an Erfahrungspunkten bei Dyna-Kämpfen als zusätzlichen Bonus für das Event. Zudem bekommt ihr eine befristete Forschung, in der unter anderem die folgenden Belohnungen stecken:

ein Dyna-Pilz

25.000 Erfahrungspunkte

6.400 Dyna-Partikel

Tipps für den Kampf gegen Gigadynamax-Gortrom

Welche Monster sollte ich einsetzen? Um das Dynameter schnell aufzufüllen, solltet ihr starke Verteidiger einsetzen, die eine schnelle Sofort-Attacke besitzen. Vor allem die folgenden Verteidiger bieten sich an, da sie gute Resistenzen gegenüber Gortrom und den Angriffen des Bosses besitzen:

Dynamax-Honweisel mit Käferbiss, Zornklinge oder Giftstachel

Dynamax-Krarmor mit Sandwirbel

Dynamax-Glurak mit Feuerodem (hierfür wird eine Top-TM benötigt)

Dynamax-Bisaflor mit Rankenhieb

Zamazenta (König des Schildes) mit Metallklaue

Dynamax-Registeel mit Zielschuss oder Metallklaue

Achtet darauf, dass ihr nur Sofort-Attacken einsetzt und keine Lade-Attacken. Damit könnt ihr das Dynameter schneller füllen.

Zudem solltet ihr, wenn ihr für Angriffe in den Dynamax-Phasen verantwortlich seid, auch starke Konter gegen Gortrom mitbringen: die besten Konter gegen Gigadynamax-Gortrom.

Denkt auch daran, die Dyna-Attacken eurer Monster auf das maximale Level zu bringen sowie eure Monster selbst auf ein möglichst hohes Level zu steigern.

Was sollte ich im Kampf beachten? Da der Kampf gegen Gigadynamax-Gortrom sehr intensiv ist, solltet ihr in euren jeweiligen 4er-Gruppen unbedingt die Rollen vernünftig verteilen. Sprecht euch ab, wer für Heilung oder Schilde zuständig ist und wer den Schaden in den Dynamax-Phasen austeilt. Entsprechend sollte auch euer Team sein.

Denkt zudem daran, dass ihr nicht nur mit einer 4-er-Gruppe in den Kampf startet. Gigadynamax-Kämpfe gehören zu den härtesten Herausforderungen in Pokémon GO und sollten nicht unterschätzt werden.

Außerdem solltet ihr eure Angreifer und Supporter erst in den Dynamax-Phasen einwechseln. Vorher solltet ihr auf eure Verteidiger setzen.

Werdet ihr den Boss herausfordern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, welche Events und Bosse im kommenden Monat auf euch warten, dann schaut gerne in unsere Übersicht, in der wir alle Events im August 2026 in Pokémon GO für euch zusammengefasst haben.