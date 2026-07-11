Pokémon GO: Pfadwahl zum GO Fest 2026 – Mega-Mewtu X oder Y? Alle Belohnungen

Beim Pokémon GO Fest 2026 erwartet euch eine befristete Forschung, die sich um Mega-Mewtu X und Y dreht. Wo sind die Unterschiede?
Das ist die Forschung: Die befristete Forschung startet gemeinsam mit dem GO Fest und endet auch mit ihm. Ihr habt also während des Events Zeit, euch die Belohnungen daraus zu schnappen. Und die lohnen sich!
Denn unter anderem erhaltet ihr eine Begegnung mit Mewtu sowie einiges an Mega-Energie für eine seiner beiden Mega-Formen. Denen könnt ihr am Wochenende auch in Raids begegnen – die besten Konter gegen Mega-Mewtu X und Y findet ihr hier.
Allerdings teilt sich die Forschung an einem bestimmten Punkt in zwei Wege auf. Wir zeigen euch, was die unterschiedlichen Belohnungen sind.
Befristete Forschung mit Mega-Mewtu – Schritt 1 (kein Unterschied)
|Aufgabe
|Belohnung
|Drehe 5 PokéStops oder Arenen
|6 Sananabeeren
|Fang 10 Pokémon
|26 Pokébälle
|Lande 3 großartige Würfe
|6 Nanabbeeren
Stufenbelohnung: Ihr erhaltet:
- 2026 Sternenstaub
- Eine Begegnung mit Bisofank
- 2026 EP
Befristete Forschung mit Mega-Mewtu – Schritt 2 (kein Unterschied)
|Aufgabe
|Belohnung
|Verstärke 10 Pokémon
|Sofort-TM
|Nutze eine Sofort-TM
|Lade-TM
|Nutze eine Lade-TM
|3 Tränke
Stufenbelohnung: Ihr erhaltet:
- 26 Nebulak-Bonbons
- Nebulak
- 6 XL-Bonbons für Nebulak
Befristete Forschung mit Mega-Mewtu – Schritt 3 (kein Unterschied)
|Aufgabe
|Belohnung
|Fange 20 unterschiedliche Arten von Pokémon
|2 Brutmaschinen
|Brüte 2 Eier aus
|100 Mega-Energien für Gengar
|Mega-entwickle ein Pokémon
|1 Sternenstück
Stufenbelohnung: Ihr erhaltet:
- 3 Sonderbonbons
- Gengar
- 2026 Sternenstaub
- Die Pfadwahl! Hier unterschieden sich nun die Schritte!
Befristete Forschung mit Mega-Mewtu X – Schritt 4
|Aufgabe
|Belohnung
|Fange 3 Psycho-Pokémon
|2026 EP
|Lande 10 Curveballs
|26 Superbälle
|Erledige 6 Feldforschungen
|2026 Sternenstaub
Stufenbelohnung: Ihr erhaltet:
- 300 Mega-Mewtu X Energien
- Ein Mewtu
- 26 Mewtu Bonbons
Befristete Forschung mit Mega-Mewtu X – Schritt 5
|Aufgabe
|Belohnung
|Mega-entwickle Mewtu
|2026 Sternenstaub
|Verstärke Psycho-Pokémon 10 Mal
|26 Hyperbälle
|Besiege 3 Raids mit einem Team voller unterschiedlicher Pokémon
|Super-Brutmaschine
Stufenbelohnung:
- 2026 Sternenstaub
- Mewtu Sticker
- 2026 EP
Befristete Forschung mit Mega-Mewtu X – Schritt 6
|Aufgabe
|Belohnung
|Bereits erledigt
|2026 EP
|Bereits erledigt
|2026 Sternenstaub
|Bereits erledigt
|2026 EP
Stufenbelohnung:
- 3 XL Bonbons für Mewtu
- 26 Bonbons für Mewtu
- 1 Top-TM
Befristete Forschung mit Mega-Mewtu Y – Schritt 4
|Aufgabe
|Belohnung
|Fange 3 Psycho-Pokémon
|2026 EP
|Lande 10 Curveballs
|26 Superbälle
|Erledige 6 Feldforschungen
|2026 Sternenstaub
Stufenbelohnung:
- 300 Mega-Mewtu Y Energien
- Ein Mewtu
- 26 Mewtu Bonbons
Befristete Forschung mit Mega-Mewtu Y – Schritt 5
|Aufgabe
|Belohnung
|Mega-entwickle Mewtu
|2026 Sternenstaub
|Verstärke Psycho-Pokémon 10 Mal
|26 Hyperbälle
|Besiege 3 Raids mit einem Team voller unterschiedlicher Pokémon
|Super-Brutmaschine
Stufenbelohnung:
- 2026 Sternenstaub
- Mewtu-Sticker
- 2026 EP
Befristete Forschung mit Mega-Mewtu Y – Schritt 6
|Aufgabe
|Belohnung
|Bereits erledigt
|2026 EP
|Bereits erledigt
|2026 Sternenstaub
|Bereits erledigt
|2026 EP
Stufenbelohnung:
- 3 XL Bonbons für Mewtu
- 26 Mewtu-Bonbons
- Top-TM
Nach Abschuss dieser Forschung seid ihr eurem Mega-Mewtu ein Stück näher! Für welche Variante entscheidet ihr euch? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und was euch sonst noch beim GO Fest erwartet, erzählen wir euch in der Übersicht. Hier sind alle Inhalte des Samstag beim GO Fest 2026.
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