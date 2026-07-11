Gaming Guide Service
0

Pokémon GO: Pfadwahl zum GO Fest 2026 – Mega-Mewtu X oder Y? Alle Belohnungen

MaxHandwerk Max Handwerk Lesezeit 2 Minuten
Pokemon GO Mewtu GO Pass Bonus-Aufgaben

Beim Pokémon GO Fest 2026 erwartet euch eine befristete Forschung, die sich um Mega-Mewtu X und Y dreht. Wo sind die Unterschiede?

Pokémon GO
Pokémon GO
Augmented Reality

Das ist die Forschung: Die befristete Forschung startet gemeinsam mit dem GO Fest und endet auch mit ihm. Ihr habt also während des Events Zeit, euch die Belohnungen daraus zu schnappen. Und die lohnen sich!

Denn unter anderem erhaltet ihr eine Begegnung mit Mewtu sowie einiges an Mega-Energie für eine seiner beiden Mega-Formen. Denen könnt ihr am Wochenende auch in Raids begegnen – die besten Konter gegen Mega-Mewtu X und Y findet ihr hier.

Allerdings teilt sich die Forschung an einem bestimmten Punkt in zwei Wege auf. Wir zeigen euch, was die unterschiedlichen Belohnungen sind.

Video starten
Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora

Befristete Forschung mit Mega-Mewtu – Schritt 1 (kein Unterschied)

AufgabeBelohnung
Drehe 5 PokéStops oder Arenen6 Sananabeeren
Fang 10 Pokémon26 Pokébälle
Lande 3 großartige Würfe6 Nanabbeeren

Stufenbelohnung: Ihr erhaltet:

  • 2026 Sternenstaub
  • Eine Begegnung mit Bisofank
  • 2026 EP

Befristete Forschung mit Mega-Mewtu – Schritt 2 (kein Unterschied)

AufgabeBelohnung
Verstärke 10 PokémonSofort-TM
Nutze eine Sofort-TMLade-TM
Nutze eine Lade-TM3 Tränke

Stufenbelohnung: Ihr erhaltet:

  • 26 Nebulak-Bonbons
  • Nebulak
  • 6 XL-Bonbons für Nebulak

Befristete Forschung mit Mega-Mewtu – Schritt 3 (kein Unterschied)

AufgabeBelohnung
Fange 20 unterschiedliche Arten von Pokémon2 Brutmaschinen
Brüte 2 Eier aus100 Mega-Energien für Gengar
Mega-entwickle ein Pokémon1 Sternenstück

Stufenbelohnung: Ihr erhaltet:

  • 3 Sonderbonbons
  • Gengar
  • 2026 Sternenstaub
  • Die Pfadwahl! Hier unterschieden sich nun die Schritte!

Befristete Forschung mit Mega-Mewtu X – Schritt 4

AufgabeBelohnung
Fange 3 Psycho-Pokémon 2026 EP
Lande 10 Curveballs26 Superbälle
Erledige 6 Feldforschungen2026 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Ihr erhaltet:

  • 300 Mega-Mewtu X Energien
  • Ein Mewtu
  • 26 Mewtu Bonbons

Befristete Forschung mit Mega-Mewtu X – Schritt 5

AufgabeBelohnung
Mega-entwickle Mewtu2026 Sternenstaub
Verstärke Psycho-Pokémon 10 Mal26 Hyperbälle
Besiege 3 Raids mit einem Team voller unterschiedlicher PokémonSuper-Brutmaschine

Stufenbelohnung:

  • 2026 Sternenstaub
  • Mewtu Sticker
  • 2026 EP

Befristete Forschung mit Mega-Mewtu X – Schritt 6

AufgabeBelohnung
Bereits erledigt 2026 EP
Bereits erledigt2026 Sternenstaub
Bereits erledigt 2026 EP

Stufenbelohnung:

  • 3 XL Bonbons für Mewtu
  • 26 Bonbons für Mewtu
  • 1 Top-TM

Befristete Forschung mit Mega-Mewtu Y – Schritt 4

AufgabeBelohnung
Fange 3 Psycho-Pokémon 2026 EP
Lande 10 Curveballs26 Superbälle
Erledige 6 Feldforschungen2026 Sternenstaub

Stufenbelohnung:

  • 300 Mega-Mewtu Y Energien
  • Ein Mewtu
  • 26 Mewtu Bonbons

Befristete Forschung mit Mega-Mewtu Y – Schritt 5

AufgabeBelohnung
Mega-entwickle Mewtu2026 Sternenstaub
Verstärke Psycho-Pokémon 10 Mal26 Hyperbälle
Besiege 3 Raids mit einem Team voller unterschiedlicher PokémonSuper-Brutmaschine

Stufenbelohnung:

  • 2026 Sternenstaub
  • Mewtu-Sticker
  • 2026 EP

Befristete Forschung mit Mega-Mewtu Y – Schritt 6

AufgabeBelohnung
Bereits erledigt 2026 EP
Bereits erledigt2026 Sternenstaub
Bereits erledigt 2026 EP

Stufenbelohnung:

  • 3 XL Bonbons für Mewtu
  • 26 Mewtu-Bonbons
  • Top-TM
Mehr zum Thema
Pokémon GO: Alle Raids beim GO Fest 2026 – Wann erscheinen die legendären Pokémon und Mega-Entwicklungen?
von Max Handwerk
Pokémon GO: Alle Raids beim GO Fest 2026 – Wann erscheinen die legendären Pokémon und Mega-Entwicklungen?
Pokémon GO Fest 2026: Mega Mewtu X und Y besiegen – Beste Konter im Super Mega Raid
von Max Handwerk
Pokémon GO Fest 2026: Mega Mewtu X und Y besiegen – Beste Konter im Super Mega Raid
Während Influencer zum Jubiläum von Pokémon GO ein heftiges Mewtu kriegen, bleibt das dem gemeinen Volk vorenthalten – und die sind sauer
von Caroline Fuller
Während Influencer zum Jubiläum von Pokémon GO ein heftiges Mewtu kriegen, bleibt das dem gemeinen Volk vorenthalten – und die sind sauer

Nach Abschuss dieser Forschung seid ihr eurem Mega-Mewtu ein Stück näher! Für welche Variante entscheidet ihr euch? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und was euch sonst noch beim GO Fest erwartet, erzählen wir euch in der Übersicht. Hier sind alle Inhalte des Samstag beim GO Fest 2026.

Bitte lies unsere Kommentarregeln, bevor du kommentierst.

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
0
Sag uns Deine Meinungx