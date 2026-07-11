Pokémon GO: Pfadwahl zum GO Fest 2026 – Mega-Mewtu X oder Y? Alle Belohnungen

Beim Pokémon GO Fest 2026 erwartet euch eine befristete Forschung, die sich um Mega-Mewtu X und Y dreht. Wo sind die Unterschiede?

Das ist die Forschung: Die befristete Forschung startet gemeinsam mit dem GO Fest und endet auch mit ihm. Ihr habt also während des Events Zeit, euch die Belohnungen daraus zu schnappen. Und die lohnen sich!

Denn unter anderem erhaltet ihr eine Begegnung mit Mewtu sowie einiges an Mega-Energie für eine seiner beiden Mega-Formen. Denen könnt ihr am Wochenende auch in Raids begegnen – die besten Konter gegen Mega-Mewtu X und Y findet ihr hier.

Allerdings teilt sich die Forschung an einem bestimmten Punkt in zwei Wege auf. Wir zeigen euch, was die unterschiedlichen Belohnungen sind.

Video starten Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora Autoplay

Befristete Forschung mit Mega-Mewtu – Schritt 1 (kein Unterschied)

Aufgabe Belohnung Drehe 5 PokéStops oder Arenen 6 Sananabeeren Fang 10 Pokémon 26 Pokébälle Lande 3 großartige Würfe 6 Nanabbeeren

Stufenbelohnung: Ihr erhaltet:

2026 Sternenstaub

Eine Begegnung mit Bisofank

2026 EP

Befristete Forschung mit Mega-Mewtu – Schritt 2 (kein Unterschied)

Aufgabe Belohnung Verstärke 10 Pokémon Sofort-TM Nutze eine Sofort-TM Lade-TM Nutze eine Lade-TM 3 Tränke

Stufenbelohnung: Ihr erhaltet:

26 Nebulak-Bonbons

Nebulak

6 XL-Bonbons für Nebulak

Befristete Forschung mit Mega-Mewtu – Schritt 3 (kein Unterschied)

Aufgabe Belohnung Fange 20 unterschiedliche Arten von Pokémon 2 Brutmaschinen Brüte 2 Eier aus 100 Mega-Energien für Gengar Mega-entwickle ein Pokémon 1 Sternenstück

Stufenbelohnung: Ihr erhaltet:

3 Sonderbonbons

Gengar

2026 Sternenstaub

Die Pfadwahl! Hier unterschieden sich nun die Schritte!

Befristete Forschung mit Mega-Mewtu X – Schritt 4

Aufgabe Belohnung Fange 3 Psycho-Pokémon 2026 EP Lande 10 Curveballs 26 Superbälle Erledige 6 Feldforschungen 2026 Sternenstaub

Stufenbelohnung: Ihr erhaltet:

300 Mega-Mewtu X Energien

Ein Mewtu

26 Mewtu Bonbons

Befristete Forschung mit Mega-Mewtu X – Schritt 5

Aufgabe Belohnung Mega-entwickle Mewtu 2026 Sternenstaub Verstärke Psycho-Pokémon 10 Mal 26 Hyperbälle Besiege 3 Raids mit einem Team voller unterschiedlicher Pokémon Super-Brutmaschine

Stufenbelohnung:

2026 Sternenstaub

Mewtu Sticker

2026 EP

Befristete Forschung mit Mega-Mewtu X – Schritt 6

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 2026 EP Bereits erledigt 2026 Sternenstaub Bereits erledigt 2026 EP

Stufenbelohnung:

3 XL Bonbons für Mewtu

26 Bonbons für Mewtu

1 Top-TM

Befristete Forschung mit Mega-Mewtu Y – Schritt 4

Aufgabe Belohnung Fange 3 Psycho-Pokémon 2026 EP Lande 10 Curveballs 26 Superbälle Erledige 6 Feldforschungen 2026 Sternenstaub

Stufenbelohnung:

300 Mega-Mewtu Y Energien

Ein Mewtu

26 Mewtu Bonbons

Befristete Forschung mit Mega-Mewtu Y – Schritt 5

Aufgabe Belohnung Mega-entwickle Mewtu 2026 Sternenstaub Verstärke Psycho-Pokémon 10 Mal 26 Hyperbälle Besiege 3 Raids mit einem Team voller unterschiedlicher Pokémon Super-Brutmaschine

Stufenbelohnung:

2026 Sternenstaub

Mewtu-Sticker

2026 EP

Befristete Forschung mit Mega-Mewtu Y – Schritt 6

Aufgabe Belohnung Bereits erledigt 2026 EP Bereits erledigt 2026 Sternenstaub Bereits erledigt 2026 EP

Stufenbelohnung:

3 XL Bonbons für Mewtu

26 Mewtu-Bonbons

Top-TM

Nach Abschuss dieser Forschung seid ihr eurem Mega-Mewtu ein Stück näher! Für welche Variante entscheidet ihr euch? Erzählt es uns in den Kommentaren! Und was euch sonst noch beim GO Fest erwartet, erzählen wir euch in der Übersicht. Hier sind alle Inhalte des Samstag beim GO Fest 2026.