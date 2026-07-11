Pokémon GO Fest 2026: Mega Mewtu X und Y besiegen – Beste Konter im Super Mega Raid

In Pokémon GO trefft ihr beim GO Fest auf Mega Mewtu X und Mega Mewtu Y. Der Kampf wird hammerhart. Mit den richtigen Kontern habt ihr bessere Chancen auf den Sieg.

Wann erscheinen die Mewtu? Mega Mewtu X und Mega Mewtu Y erscheinen beide beim GO Fest in Super Mega Raids – also am Samstag und Sonntag.

Was ist der Unterschied? Beide sind absolute Top-Monster, unterscheiden sich aber in einem Detail:

Mega Mewtu X vereint die beiden Typen Psycho und Kampf. Besiegt ihr es beim Pokémon GO Fest im Super Mega Raid, beherrscht euer gefangenes Mewtu die Sofort-Attacke „Konter“.

Mega Mewtu Y ist ein reines Psycho-Pokémon. Es erhält die Lade-Attacke „Psychostoß“, wenn ihr Mewtu nach dem Super Mega Raid gegen die Y-Variante fangt

Was solltet ihr beachten? Es gibt ein paar Punkte, die ihr beim Fang von Mega Mewtu beachten solltet.

Beide kosten ungewöhnlich viel Mega-Energie bei der Entwicklung.

Beim GO Fest gefangene Exemplare sind sofort mindestens auf Mega-Level 1, mit Glück auf 2 oder 3.

Die erste Mega-Entwicklung der Exemplare vom GO Fest ist kostenlos.

Die Mega-Energien für Mega Mewtu X und Y sind nicht dieselben, ihr sammelt voneinander unabhängige Energien.

Das macht die Raids schwierig: Mega Mewtu ist nicht nur extrem stark, sondern verfügt auch noch über Schilde, da es im Super Mega Raid erscheint. Ihr braucht also zwingend Mega-Entwicklungen, um diese Schilde zu brechen – und ausreichend Mitspieler.

Zudem solltet ihr Top-Konter verwenden, um Mega Mewtu X und Y einfacher zu besiegen. Die findet ihr auf den folgenden Seiten.

Video starten Pokémon GO Fest 2026 kommt mit Mewtu und Zeraora Autoplay

Beste Konter gegen Mega Mewtu X im Super Mega Raid

Wie viele Trainer brauche ich: Im Bereich 8 bis 10 Trainer sollte der Raid machbar sein. Absolute Top-Konter und -Trainer schaffen es mit weniger, aber nicht viel. Alles darüber wird merklich einfacher.

Typ-Schwäche Mega Mewtu X: Als Kampf/Psycho-Pokémon ist Mega Mewtu X schwach gegen die Typen Fee, Flug und Geist. Eure besten Konter sind also die folgenden Monster mit entsprechenden Attacken-Typen:

Necrozma Morgenschwinge

Zacian (König des Schwertes)

Rayquaza

Yveltal

Lunala

Lavados

Monetigo

Endynalos

Giratina

Galar-Arktos

Hoopa

Cupidos

Darkrai

Skelabra

Wenn verfügbar, sind die Crypto-Varianten zu benutzen.

Mega-Pokémon gegen Mega Mewtu X: Top-Konter im Bereich der Mega-Pokémon sind:

Mega Rayquaza

Mega Mewtu X und Y

Mega Guardevoir

Mega Gengar

Mega Brutalanda

Mega Banette

Nicht nur die Mega-Formen von Mewtu sind in der globalen Ausgabe des GO Fests 2026 verfügbar. Auch das mysteriöse Pokémon Zeraora könnt ihr erstmals im Event erhalten, wenn ihr die kostenlose Spezialforschung zum Monster absolviert. Wir haben uns für euch angeguckt, wie stark Zeraora ist.

Auf Seite 2 geht es mit den besten Kontern gegen Mega Mewtu Y weiter.