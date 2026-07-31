Pokemon-Spiel löscht sich nach dem Spielen selbst, jetzt könnt ihr die vielleicht letzte Kopie für 8.000 Euro kaufen

Obwohl Pokémon zu den beliebtesten Franchises aller Zeiten gehört, gibt es Spiele der Reihe, die nur wenige Menschen auf der Welt zocken konnten. Eines davon ist jetzt angeblich auf eBay wieder aufgetaucht.

Um welches Spiel geht es? Auf eBay tauchte ein für Pokémon-Fans interessantes Angebot auf. Ein Händler bietet eine japanische Entwickler-Test-Cardride für den Nintendo DS an. Einem japanischen x-Nutzer nach soll es sich dabei um Software zu Pokémon Fishing Contest DS handeln.

Das ist ein besonderer Titel der Reihe, der nur sehr limitiert in Japan und Taiwan in einem Freizeitpark verfügbar war. Die Auktion startet bei 7.999 Euro und hat aktuell keine Gebote. Für die Präservation von Videospielen könnte das ein großer Fund sein, aber es besteht bei dem hohen Preis auch ein großes Risiko.

Deutlich besser erhältlich ist das Spin-off Mystery Dungeon Team: Retterteam DX:

Video starten Das Remake zu Pokémon Mystery Dungeon ist ein starkes Spin-off auf der Switch

Eine unglaublich seltene Software

Was ist das für ein Spiel? Laut Bulbapedia, einer Internet-Enzyklopädie für alles rund um Pokémon, war PokéPark Fishing Contest DS ein Minigame, das man via Download Play auf dem DS herunterladen konnte. Download Play ist in dem Fall kein Online-Store, wie man ihn heute kennt.

Man konnte damit Spiele von anderen Systemen herunterladen, um etwa Multiplayer-Spiele zu zocken, ohne dafür die Cartridge selbst besitzen zu müssen. Das beste Beispiel ist wohl Mario Kart DS. Diese Download-Play-Versionen waren nur temporär auf einem DS, ihr musstet sie also erneut herunterladen, wenn ihr wieder mit einem Kumpel zocken wolltet.

PokéPark Fishing Contest DS war erstmals nur im Freizeitpark PokéPark verfügbar, vom 16. Mai 2005 bis zum 31. August 2005. Danach gab es noch kurze Phasen in japanischen Pokémon Centern, auf einem Event oder in Taiwan in einem PokéPark im Jahr 2006.

Im Spiel musstet ihr Wasser-Pokémon sammeln, um euren Highscore zu verbessern. Das Besondere am Spiel ist aber, dass es nach 12 Stunden oder dem Abschalten des eigenen DS nicht mehr spielbar gewesen sein soll und sich quasi vom System gelöscht haben soll.

Deshalb gilt das Spiel auch als Lost Media, weil man es (offiziell) nicht mehr spielen oder erhalten kann und es auch keine Cartridges gibt. Zumindest glaubte man das. Der neue eBay-Fund wäre eine Sensation, aber es besteht trotzdem ein großes Risiko.

Wie das Spiel aussah, könnt ihr in diesem Tweet sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Es ist unklar, ob die Software wirklich enthalten ist

Warum gibt es ein Risiko? Direktes Gameplay sieht man auf den Screenshots auf eBay nicht, es kann also sein, dass gar nicht das ganze Spiel enthalten ist. Laut dem Besitzer der Cartridge stammt sie aus Privatbesitz und die Herkunft ist unklar. Sie funktioniere aber und weise beim Einstecken in einen DS auf ein Kommunikationsprogramm für Highscore-Ranglisten hin.

Wie der Twitch-Streamer Professor Rex auf x.com hinweist, könnte es sich bei der Cartridge nur um eine Art Zwischenspeicher handeln, der das Spiel oder Highscores weiterreichen sollte. Enthält die Cartridge kein ganzes Spiel, wäre sie weniger spannend für die Community und für einen solch hohen Preis ein Risiko.

Aus spielhistorischer Sicht wäre ein solcher Fund aber sensationell, da man damit eine existente, offizielle Kopie von einem Spiel gefunden hätte, das eigentlich als für immer verloren galt.

Die Auktion soll in 2 Tagen enden, möglicherweise könnte sie jemand bis dahin gekauft haben, um herauszufinden, was in der Cartridge alles enthalten ist.

Auch viele, deutlich gängigere Pokémon-Titel werden auf eBay oder bei anderen Händlern für hohe Summen verkauft. Mit ihrem Online-Abo hat Nintendo zumindest einen teureren GameCube-Titel verfügbar gemacht. Das hat auch MeinMMO-Redakteur Nikolas sehr gefreut: Alle reden über die neue Generation von Pokémon, doch eine viel kleinere Ankündigung zeigt: es geht in die richtige Richtung