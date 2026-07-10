Die Community von Pokémon GO ist wütend, weil Influencer jetzt genau das kriegen, was dem gemeinen Volk vorenthalten wird

Bei der 10-jährigen Jubiläumsfeier von Pokémon GO am Times Square in New York City, gab es neben einer beeindruckenden Reklametafelshow auch eine dicke Belohnung … doch nur für ausgewählte Trainer. Die Community von Pokémon GO fühlt sich hintergangen.

Was haben die Leute beim Event erhalten? Wer das Glück hatte, zu den Influencern zu gehören, die am 9. Juli 2026 zu Gast bei „Pokémon GO 10th Anniversary Celebration NYC Event: Mewtwo in Times Square“ waren, erhielt eine schicke Erinnerung: Ein Hundo-Mewtu, darunter auch Mega-Mewtu Y und X, mit perfekter Wertung von 100 %.

Hier könnt ihr sehen, wie diese perfekten Mewtus wie Freigetränke ausgeteilt wurden:

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Die eingeladenen Content-Creator können sich freuen. Wer sich jedoch weniger freut, ist der Rest der Community von Pokémon GO, denn die findet: „Die Veranstaltung in New York ist das genaue Gegenteil dessen, was Pokémon GO im Jahr 2016 zu einem Phänomen gemacht hat“ (Christophisis auf Reddit).

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Schickes Mewtu für einen Bruchteil der Spielerschaft

Was sagt die Community zu dieser Aktion? Auf Reddit erhält die Aussage des verärgerten Trainers eine Menge Zuspruch. Er erklärt, dass Pokémon GO damals zu einem weltweiten Phänomen wurde, weil es voller kleiner Momente war, die Millionen gewöhnlicher Spieler gemeinsam erlebt haben. Das Influencer-Event beweist sei jedoch das genaue Gegenteil dieser ehemaligen Identität:

Die „einfachen Leute“, die es nicht für würdig befunden wurden, an dieser Veranstaltung teilzunehmen – selbst wenn sie sich in unmittelbarer Nähe befanden –, sind es, die Pokémon GO zu dem gemacht haben, was es war und ist, und nicht eine relativ kleine Handvoll Menschen im Vergleich zur großen Spielerbasis. […] Eine Veranstaltung, die sonst großartig hätte sein können, wenn jeder hätte teilnehmen dürfen.

Wieso tut Mewtu als Belohnung besonders weh? Was den Spielern außerdem sauer aufstößt: Bisher hat es im Spiel noch keine Belohnung in der Form von garantiert perfekten Werten gegeben, wie nun bei dem Times-Square-Event. Niantic hat sich nie dazu geäußert, dass sie dazu nicht in der Lage seien, allerdings kommt es nicht gut an, dass nur Influencer von dieser neuen Gütigkeit profitieren.

Das zeigt sich auch auf X.com:

Alle Influencer sollten auf ihrem Kanal ein Video hochladen, in dem sie ihr ‚Hundo-Mewtu‘ übertragen, um ihre Solidarität mit den 99,9 % der Pokémon-Community zu zeigen, die sich abmühen müssen, um ein anständiges Mewtu zu bekommen.

Und auch @thatnerdinnit fasst die Reaktion der Community wie folgt zusammen: „Eine inszenierte, bis ins Detail durchgestylte Veranstaltung, die ausschließlich Influencern und Content-Creator vorbehalten ist, ist eine erbärmliche Art, das 10-jährige Jubiläum von Pokémon GO zu feiern. Es war die Begeisterung von Millionen gewöhnlicher Fans, die dieses Spiel zu seiner Blütezeit geführt hat, und diese Veranstaltung wurde dem nicht gerecht.”

Was sagt ihr zu dem Times-Square-Event? Findet ihr die Aktion fair? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit!

Mega-Mewtu X und Mega-Mewtu Y können auch vom gemeinen Volk außerhalb der Influencer-Bubble und New York City gefangen werden, nur benötigt ihr da etwas mehr Glück, um ein Hundo zu finden. Wie ihr es fangen könnt, erfahrt ihr hier: Pokémon GO Fest 2026 – Alle Infos zum weltweiten Event mit Mega-Mewtu, Zeraora und Shinys