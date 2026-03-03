Nach 20 Jahren kann ich endlich ein Pokémon-Spiel zocken, ohne dafür fast 200 Euro auf eBay zahlen zu müssen

Auf der Pokémon Presents zeigte Nintendo letzte Woche viele besondere Ankündigungen. Doch weder Pokopia noch die 10. Generation können bei MeinMMO-Redakteur Niko eine solche Vorfreude wecken, wie ein besonderes Spin-off, das bereits vor 20 Jahren erschienen ist.

Wie andere in meinem Alter bin ich mit Pokémon aufgewachsen. Ich habe die Spiele gezockt, den Anime geschaut und auch die Karten gesammelt. Bis heute mag ich die Reihe trotz vieler merkwürdiger Entscheidungen. Die Spin-offs waren für mich meist genauso wichtig wie die Haupttitel.

Mystery Dungeon hatte die beste Story und Pokémon Tekken liebe ich allein schon wegen des seltsamen Konzepts. Als Kind hatte ich aber nie einen GameCube. Wir waren damals eine PS2-Familie.

Deshalb konnte ich nie Pokémon Colosseum und Pokémon XD: Der Dunkle Sturm spielen. Während ich mir vor Jahren mal Colosseum zulegte, war mir XD einfach viel zu teuer. Schaut man sich auf eBay die Preise an, zahlt man gerne mal 200 €, in gutem Zustand sogar noch mehr.

Das sind noch die günstigen Preise für das Spiel

Deshalb habe ich jahrelang nur von außen auf das ungewöhnliche Pokémon-Spiel geschaut. Doch dann kam die Pokémon Presents. Die Pokémon Company hat uns sogar eingeladen, die Presents in London in einem Kino zu schauen. Neben der 10. Generation und ihren Startern wurde viel gezeigt, um das 30-jährige Jubiläum des Franchises zu feiern.

Das alles war mir egal. Ein kleiner Trailer (Quelle: YouTube) mit einer Jacht und einem Lugia hat gereicht, damit ich weiß, mit welchem RPG ich meinen März verbringen werde. Pokémon XD: Der Dunkle Sturm kommt in das Erweiterungs-Pack-Abo der Switch und das ist etwas ganz Besonderes.

Ein paar Eindrücke von uns aus London könnt ihr hier sehen:

Es gibt kein Pokémon-Spiel, das so ist wie Colosseum und XD

Warum ist Pokémon XD: Der dunkle Sturm so besonders? Im Kern sind die Haupttitel der Reihe zwar RPGs, aber sie haben eine starke eigene Identität. Die Story läuft nebenbei, es geht hauptsächlich um das Fangen und Trainieren. Das ist selbst in Spin-offs wie den beiden Legends-Titeln so.

Pokémon Colosseum und XD schlagen in eine andere Kerbe. Sie sind deutlich linearer und im Fangen der Pokémon auch restriktiver. Man findet sie nicht im hohen Gras, man stiehlt sie fiesen Trainern. Diese sogenannten Crypto-Pokémon sind euch aber nicht direkt freundlich gesinnt. Ihr müsst mit ihnen kämpfen, um weitere Attacken freizuschalten und ihren Crypto-Status, der im Kampf ziemlich frustrierend ist, zu entfernen.

Gleichzeitig setzen die Titel spielerisch auf Doppelkämpfe. Man muss mit den Restriktionen andere Taktiken entwickeln. Auch wenn das negativ klingt, ist es ein anderer Ansatz, den ich ziemlich interessant finde.

Das andere, wohl deutlich prägnantere Merkmal ist die Atmosphäre. Colosseum und XD sind düsterer als die Hauptreihe, haben einen eigenen grafischen Stil und Animationen und einen starken Soundtrack, der den beiden Spielen eine eigene Identität verleiht. Es ist kein Kampfsimulator wie Battle Revolution oder Stadium, es ist ein eigenständiges GameCube-JRPG – nur eben mit Pokémon.

Die Ankündigung hat mich nicht nur gefreut, weil ich es endlich ohne große Hürden nachholen kann, sondern auch, weil ein Franchise-Jubiläum so aussehen sollte.

So sollte man eine große Reihe zelebrieren

Pokémon ist ein besonderes Franchise, weil es so viele Elemente verbindet. Spiele, Plüschtiere, Karten und der Anime. Pokémon-Fans mögen verschiedene Dinge, die uns in London auch gezeigt wurden. Man sah das große Lego-Set, viele Karten und konnte auch Pokopia anspielen.

Das sind zwar keine Themen, die mich aktuell als Fan interessieren, doch die Presents war ein schönes Potpourri für verschiedene Teile der Community. Cozy-Fans bekamen Pokopia, TCG-Spieler einen Einblick auf ein neues Set und Generation 10 wurde für alle präsentiert.

Für mich bedeutet die Ankündigung von XD, dass die Pokémon Company auch auf die alten Spin-offs schaut, die vielleicht nicht so beliebt sind wie Feuerrot oder Blattgrün. Genau hier muss die Firma noch weitergehen. Die alten Spiele müssen auf modernen Plattformen verfügbar sein, damit auch neue Fans die Historie des Franchises nachholen können, ohne auf eBay shoppen zu müssen.

Doch auch da ist Luft nach oben, denn das passiert zu langsam. Wo sind die anderen Titel abseits von Feuerrot und Blattgrün, warum fehlt Pokémon Colosseum und wann bekomme ich endlich Pokémon Conquest auch in Deutschland? All das sind vielleicht keine großen Themen, die unzählige Spieler anlocken, aber sie gehören für mich auch zu einem Jubiläum dazu.

Gebt mir bitte mehr davon. Ich freue mich wie ein Teenager auf Pokémon XD und hoffe, dass es nur der Anfang ist, weitere obskure Ecken des Franchises wieder erkunden zu können.

Wann kann man Pokémon XD spielen? Bisher gibt es kein konkretes Datum, aber der März wurde bereits als Release-Monat genannt. Bedenkt aber, dass ihr das Abo Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket braucht, um die GameCube-Spiele auf eurer Switch 2 spielen zu können.

Doch was war für euch die spannendste Ankündigung und welches Spiel hättet ihr gerne auf der Switch? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Mit Pokémon habe ich viele schöne Erinnerungen gesammelt, auch wenn ich dafür auch meine Schwester reingelegt habe: Wegen einem falschen Tipp habe ich meiner kleinen Schwester Pokémon versaut