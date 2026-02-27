Ich bin der größte Bösewicht bei MeinMMO, weil ich meine Schwester in Pokémon Blattgrün gequält habe

MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes hat seiner kleinen Schwester als Kind gerne Streiche gespielt. Mit einem der einfachsten Pranks hat er ihr einen der besten Momente, die man mit einem Pokémon haben kann, verdorben.

Als Kind habe ich meiner kleinen Schwester gerne mal Streiche gespielt. Darunter fielen das typische Verstecken und Erschrecken, aber auch gerne mal ausgefallenere Pranks . Im Nachhinein weiß ich gar nicht mal, wieso ich das gemacht habe, aber wahrscheinlich ist das so ein unterbewusstes Bruder-Ding.

Als sie zum ersten Mal Pokémon Blattgrün gespielt hat, konnte ich es mir auch einfach nicht verkneifen. Ich habe ihr die erste Entwicklung ihres Shiggys verdorben und das mit nur einem falschen Tipp.

Den schönsten Moment eines jeden Spiels

Um welchen Knopf geht es? Einer der schönsten Momente, vor allem als Kind, ist es in Pokémon-Spielen, den eigenen Starter zu entwickeln. Damals gab es noch keine so präsente Internetberichterstattung, weshalb man oft nicht wusste, worin sich das süße Shiggy oder Glumanda verwandelt.

Die Spiele selbst zelebrieren das mit einer schönen Animation. Wenn man aber in Feuerrot und anderen Titeln der Reihe B drückt, wird dies gestoppt und das Shiggy bleibt ein Shiggy. So fies wie ich war, habe ich meiner Schwester natürlich erzählt, man MUSS B drücken, damit es sich entwickelt.

Sie glaubte mir, ich hatte nämlich mehr Erfahrung im Spiel. Schnell merkte sie aber doch, dass ich sie angelogen hatte. Klar, das Pokémon entwickelt sich beim nächsten Level-Up erneut, doch das Vertrauen war für immer gebrochen – zumindest wenn es um Pokémon-Spiele geht.

Aber, es kann sich auch lohnen, ein Pokémon nicht weiterzuentwickeln: Zwar erhalten Pokémon bei einer Entwicklung meist bessere Werte, doch wollt ihr eine bestimmte Attacke früher nutzen, könnte es sich lohnen, es erst später zu entwickeln.

So erlernt Shiggy in der 3. Generation Hydropumpe auf Level 47 (Quelle: Pokewiki), Turtok erst ab Level 68 (Quelle: Pokewiki).

Falls ihr so etwas vorhabt, nutzt aber lieber einen Ewigstein. Trägt ein Pokémon dieses Item, entwickelt es sich nicht jedes Level weiter. In manchen Titeln des Franchises wie Pokémon GO, Legenden Arceus oder Legenden Z-A müsst ihr Entwicklungen ohnehin aktiv im Menü auswählen, sobald die Anforderungen erfüllt sind.

Habt ihr solche Geschwistererinnerungen bezüglich Pokémon? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. 2026 wird Pokémon 30 Jahre alt und im Zuge dessen hat auch unsere Redaktion die besten Generationen gewählt: Welches Zeitalter aus Pokémon ist das beste? Die MeinMMO-Redaktion wählt ihre Favoriten